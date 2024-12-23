12強奪冠及大巨蛋商機挹注 全年零售餐飲營收估創高

台灣隊世界12強棒球奪冠，加上年底大巨蛋多場演唱會商機挹注，經濟部預估今年全年零售和餐飲業營業額可望創新高紀錄。此外，棒球賽事觀賽熱潮帶動飲料等銷售，以及AI伺服器動能推升，全年批發業營業額也有機會締造最佳表現。

經濟部統計處今天公布11月零售及餐飲業營業額統計，11月零售業營業額為新台幣4381億元，創歷年單月新高，年增1.8%；累計前11月營業額為4兆4186億元，創歷年同期新高，年增2.5%。

觀察占比最大的綜合商品零售業，營業額達1379億元，寫下歷年同期最佳表現。

統計處副處長黃偉傑表示，受惠週年慶、雙11及黑色星期五檔期促銷，搭配世界棒球12強賽事奪冠話題推出限定優惠活動，以及展店、新品效益挹注，帶動便利商店營業額年增6%、超級市場年增9.4%、量販店年增7.4%、百貨公司年增3.1%等。

汽機車零售業則因去年同期新車供應量提升，基期較高，營業額年減4.1%。

餐飲業方面，黃偉傑表示，11月餐飲業營業額854億元，寫歷年同期新高，年增7.2%，其中餐館和飲料店營業額雙雙創同期新高表現；累計前11月餐飲業營業額為9412億元，年增3.4%。

黃偉傑表示，餐館及飲料店因業者配合雙11及棒球賽奪金，順勢推出期間限定優惠，以及冬季新品熱銷，分別年增7.6%及3.6%；外燴及團膳承包業因航空載運需求擴增，帶動空廚營收成長，年增9.7%。

此外，AI等新興科技應用商機推升相關設備、電子零組件需求，以及國際棒球賽事觀賽熱潮帶動飲料等銷售，11月批發業營業額為1兆709億元，年增1.7%；累計前11月營業額為11兆7762億元，創歷年同期新高，年增8.4%。

展望未來，黃偉傑預期，全年批發、零售和餐飲業營業額可望創歷年新高紀錄，全年批發業營業額估介於12兆8519億至12兆8831億元，年增7.9%至8.2%；零售業營業額預估介於4兆8518億至4兆8644億元，年增2.6%至2.8%；餐飲業營業額預估介於1兆340億至1兆368億元，年增3.2%至3.5%。