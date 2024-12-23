推臺東鳳梨釋迦 家樂福明年三月進貨30噸

臺東縣政府於23日舉辦「聖誕好釋101」活動，行銷臺東鳳梨釋迦。據家樂福指出，臺東有機產銷履歷鳳梨釋迦，目前已進貨量10噸，預計在明年三月目標進貨30噸，並將於全台家樂福量販、超市販售。

此次與台北101攜手合作「聖誕好釋101」活動，即日起至明年1月5日止，每日前101組顧客只要購買觀景台門票兩張，即可獲得鳳梨釋迦兌換券一張，可至台北101購物中心B1 Mia C’bon服務台兌換鳳梨釋迦一粒。台北101觀景台作為國際旅客來台的必訪景點，期盼透過高人潮與國際旅遊客群的加乘效應，提升國際市場對鳳梨釋迦的認識與銷量，展現臺東鳳梨釋迦的品牌價值。

饒慶鈴提到，鳳梨釋迦12月正值產季，營養豐富且風味獨特，成為深受國內外市場青睞的臺灣代表水果之一。今年雖然面臨颱風災害及中國大陸市場進口困難等挑戰，縣府依然積極與各大通路合作，為國人提供更便捷的購買管道，並積極推廣鳳梨釋迦的營養與美味。此次活動的合作夥伴將一同為臺東農業注入更多正能量，推動鳳梨釋迦持續成為國際間的美味代表。

此外，家樂福與統一企業也將在全臺聯手推出多項優惠活動，包括購買鳳梨釋迦及創意飲品「好釋多多」的特惠方案，讓消費者能更方便享用這一甜美的台灣水果。活動將延續至歲末年終，鼓勵國人一起加入「好釋＋1」行動，支援臺東農業發展。臺東縣政府將持續透過創意行銷與各方合作，讓臺東鳳梨釋迦的美味遍及全臺，使「好釋＋1」的力量不斷延伸，為農民和消費者創造更多的幸福與價值。