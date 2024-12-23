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豐興廢鋼、鋼筋與型鋼平盤 看明年穩中帶堅

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

豐興（2015）23日開出新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面持平。展望2025年市場，由於廢鋼原料的行情不看淡，鋼筋價格欲小不易，後市在保守中穩步進取。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格偏向弱勢，上周美國大船廢鋼與美國貨櫃廢鋼皆無報價，日本H2廢鋼報價持平為每公噸310美元，澳洲鐵礦砂由104.4美元跌至100.85美元。

23日豐興業務會議拍板，最新廢鋼、鋼筋與型鋼報價全部平盤。著眼於上周廢鋼與鋼筋每公噸各跌200元，市場需求仍淡，本周不再操作價格起伏。目前豐興牌價廢鋼每公噸8,400元、鋼筋1.74萬元、型鋼2.48萬元。

美國 豐興

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