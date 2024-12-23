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長榮航空「粉萌機」期間限定 快閃高雄-香港航線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

長榮航（2618）日前全新亮相的「粉萌機」明 (2025) 年1月22日至2月28日將期間限定飛航高雄-香港午班機BR849/BR850航班，此外搭乘上午航班也有可愛的三麗鷗主題客艙服務用品。

長榮航空指出，香港一直以來都是國人最熟悉的旅遊目的地之一，密集的航班以及約100分鐘的飛行時間，便可獲抵，長榮航空以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

長榮航空表示，Hello Kitty「粉萌機」為A321-200機型所塗裝的全新彩繪機，該架飛機是以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除了機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影。

長榮航空為慶賀「粉萌機」期間限定飛航高雄-香港航線，2025年1月22日首航當日將於高雄國際航空站舉辦驚喜活動，搭乘首航班BR849的旅客除了能獲得「粉萌機」限定首航禮，參加現場互動遊戲還可獲得限量小禮物。

長榮航空 香港

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