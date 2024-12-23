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新北深坑首座社宅決標了！估2029年完工、供240戶入住

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國家住都中心新北市深坑區「深坑安居」社宅統包工程決標。住都中心提供
國家住都中心新北市深坑區「深坑安居」社宅統包工程決標。住都中心提供

國家住都中心於23日宣布，「深坑安居」社會住宅新建統包工程順利決標，由宏民營造股份有限公司、和鑫智能科工有限公司、禾曜聯合建築師事務所統包團隊聯手打造，計畫於2029年完工，為新北市新增240戶社會住宅。

「深坑安居」社宅位於新北市深坑區文化街，區位條件優越，鄰近深坑國中、深坑國小及深坑幼兒園，周邊還有兒童遊戲公園，步行7分鐘可達深坑老街及公有市場，生活機能十分便利。此外，基地東側緊鄰規劃中的深坑輕軌高架S4站，距離國道3號木柵交流道車程僅約6分鐘，通勤往返大台北地區十分便捷。

國家住都中心表示，「深坑安居」是深坑區的首案社宅，位於核心生活圈，旨在滿足小家庭成家需求及東南科技大學學生的校外租屋需求。本案提供240戶居住單元，並規劃設置店舖商業空間，與周邊商圈結合，為當地居民打造安心、便利的居住環境。

國家住都中心強調，將持續於全台各地興建社會住宅，以滿足民眾「安心成家」的需求，並歡迎各界優秀廠商共同參與，一起打造「安心、放心、貼心」的優質居住環境。

深坑 社會住宅

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