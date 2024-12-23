新北深坑首座社宅決標了！估2029年完工、供240戶入住
國家住都中心於23日宣布，「深坑安居」社會住宅新建統包工程順利決標，由宏民營造股份有限公司、和鑫智能科工有限公司、禾曜聯合建築師事務所統包團隊聯手打造，計畫於2029年完工，為新北市新增240戶社會住宅。
「深坑安居」社宅位於新北市深坑區文化街，區位條件優越，鄰近深坑國中、深坑國小及深坑幼兒園，周邊還有兒童遊戲公園，步行7分鐘可達深坑老街及公有市場，生活機能十分便利。此外，基地東側緊鄰規劃中的深坑輕軌高架S4站，距離國道3號木柵交流道車程僅約6分鐘，通勤往返大台北地區十分便捷。
國家住都中心表示，「深坑安居」是深坑區的首案社宅，位於核心生活圈，旨在滿足小家庭成家需求及東南科技大學學生的校外租屋需求。本案提供240戶居住單元，並規劃設置店舖商業空間，與周邊商圈結合，為當地居民打造安心、便利的居住環境。
國家住都中心強調，將持續於全台各地興建社會住宅，以滿足民眾「安心成家」的需求，並歡迎各界優秀廠商共同參與，一起打造「安心、放心、貼心」的優質居住環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言