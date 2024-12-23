葡萄王「無水保養」技術 獲首爾國際發明展大會特別獎

葡萄王（1707）23日宣布，近年「無水保養」逐漸成為美妝保養新趨勢，亞洲是化妝品最蓬勃的地區，葡萄王率先洞察「無水保養」趨勢，並在此領域搶占先機，其研發團隊開發的「固態化妝品組合物及其製造方法」，更在11月底的「2024 SIIF韓國首爾國際發明展」，獲得「大會特別獎」殊榮。

葡萄王表示，2024韓國首爾國際發明展為經濟部智慧財產局公告著名國際發明展之一，亦是亞洲最大發明展，此次參獎共有來自於32國家、500多個單位參與競賽，包含歐美、亞太、中東等地的發明精英共同競逐，葡萄王為台灣代表團之一。葡萄王此次奪得「大會特別獎」並站上全球創新發明的頂尖舞台實屬不易。

葡萄王所研發的無水保養專利「固態化妝品組合物及其製造方法」訴求不含防腐劑，可改善目前市售的保養品中添加防腐劑的問題，亦突破充斥氾濫及出門瓶瓶罐罐的不便性，並命名為「木乃不伊」，俏皮的取名暗示不想如同木乃伊一般，被全身塗滿防腐劑；再搭配自創發酵產製的保濕、抗皺、美白、防過敏成分，創新的概念讓葡萄王在享有美容、保養、彩妝殿堂的韓國，仍為台灣奪下象徵最高榮譽的「大會特別獎」獎盃。

所謂的無水保養品即是最終型態不含水的保養品，而我們每日所接觸的化妝水、洗面乳、精華液、乳液等保養品皆含有水的成分，雖然水可使產品的質地更具延展性，經常被當作是填充物，然而水除了容易使細菌滋生，亦容易使皮膚乾燥，且添加水成分的產品，將增加過度包裝的風險，在水資源逐漸匱乏的現今，「無水保養」不僅是趨勢，更是以積極的態度維護地球環境。

葡萄王擁有專業研發團隊，以不同菇菌發酵本身或其所產生之代謝物，包含GKM3、黑酵母、蟬花cordyceps cicadae、嗜鹽菌Ectoine等，經發酵濃縮，再乾燥後製作成固體化妝品，固體化妝品不僅體積小、方便攜帶，也能降低運輸成本，減少碳排放量，讓大家在每日所使用的產品上就能做出有意義的永久性改變，評審也回饋此案具創新概念，未來葡萄王將持續開拓新技術，回應不同消費者需求的同時，也為社會提供更多創新方案，期望讓大家享受更健康、美好的生活。