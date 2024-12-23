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泓德能源攜手澳商ZEN Energy成立資產平台 目標容量1.4GW

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源決定與澳洲能源公司ZEN Energy成立資產平台 ，目標容量1.4GW。圖／泓德能源提供
泓德能源決定與澳洲能源公司ZEN Energy成立資產平台 ，目標容量1.4GW。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）繼11月取得澳洲能源公司ZEN Energy的9.7%股權後，雙方持續推進合作布局後，今（23）日舉行董事會，決議與ZEN Energy集團共同成立綠能投資暨資產管理平台「ZEBRE」，目標投資容量共1.4GW（10億瓦），並通過該平台收購南澳大型光電及儲能案場Solar River的相關資產。泓德能源預期透過ZEBRE投資Solar River等專案，將帶來穩定的海外收益挹注。

資產平台「ZEBRE」由泓德能源全資持有的信託公司HDRE II Trust與ZEN Energy子公司Zen Future共同設立，規劃股權比例為HDRE II Trust 70%、Zen Future 30%。平台目標開發光電400MW（百萬瓦）、儲能1GW，預計將為澳洲現有3GW儲能量體貢獻至少33%的增長。

ZEBRE首個投資案為南澳的大型光電與儲能混合型案場Solar River，該案場參與澳洲中央政府和地方政府合作開展的產能投資計劃（Capacity Investment Scheme, CIS），並在今年得標率只有4%的南澳-維州標案中，成功得標獲得政府財務性支持。本次ZEBRE投資Solar River案總開發容量為儲能256MW、光電210MW。未來將透過光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）及資產管理創造穩定且長期的收入，並投入澳洲電力市場交易。

展望2025年，泓德能源將持續深耕澳洲、日本與菲律賓等國際電力市場。在澳洲，泓德目標開發光電0.6GW、儲能1.5GW；日本目標開發光電0.4GW、儲能2.6GW；在菲律賓則規劃開發共1GW的光電容量。泓德能源將以系統整合經驗及自主開發的電力交易預測系統為基礎，結合在地合作夥伴的成功經驗及資源，積極推進海外市場布局。預計到2026年，海外業務逐漸成熟，營收來源更加多元，穩步朝國際智慧電力公司的目標邁進。

光電 澳洲

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