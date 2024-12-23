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環球晶贊助千萬 深化偏鄉藝術支持

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
環球晶圓攜手江賢二藝術文化基金會打造企業內部美學空間。照片／江賢二藝術文化基金會提供。
環球晶圓攜手江賢二藝術文化基金會打造企業內部美學空間。照片／江賢二藝術文化基金會提供。

矽晶圓龍頭廠環球晶圓（6488）秉持企業社會責任與文化推廣的理念，23日宣布與公益平台文化基金會以及江賢二藝術文化基金會合作，投入資源推動偏鄉藝術扎根計畫，帶動花東藝術文化發展。

環球晶圓於2023年及2024年分別投入新台幣500萬元，連續兩年贊助經費總計新台幣1,000萬元，用於支持江賢二藝術推廣計畫及「江賢二藝術園區」的籌建工作，另外，為擴大培養民眾參與藝文活動，環球晶圓在2023年贊助在高雄市立美術館舉辦之《江賢二2023個展》，展覽期間參觀人次達72,006人。

環球晶圓指出，今年集團更進一步將藝術引進企業內部，於廠區辦公空間設置常態性藝術展覽，讓員工與來訪貴賓在日常工作與交流中親近藝術，感受美學的力量。

據悉，知名台灣藝術家江賢二，以抽象形式創作，旅居巴黎、紐約30載，2008年江賢二搬到台東創作，當地的自然地景激發其創作能量，更催生打造「江賢二藝術園區」，希望將藝術、建築融入台東的大自然美景。位於台東金樽的江賢二藝術園區預計於2025年春天竣工開放，園區結合藝術、建築與自然景觀，未來將成為推廣美學教育與當代藝術的重要場域。

整體來說，環球晶圓的資助不僅促進園區的建設，還支持基金會籌辦的各項展覽和交流活動，期望吸引國內外藝術家與民眾深入了解台東的自然、人文，並將藝術融入當地生活，為地方注入永續文化與經濟價值。

台東 環球晶 矽晶圓

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