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科林研發新高雄辦公室正式啟用 擴展在台布局

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
科林研發台灣區總經理郭偉毅主持高雄新辦公室啟用典禮。圖／科林研發
科林研發台灣區總經理郭偉毅主持高雄新辦公室啟用典禮。圖／科林研發

美商半導體大廠科林研發（Lam Research）日前舉行高雄新辦公室的開幕典禮，正式擴增在台據點。活動現場邀請到高雄市市長陳其邁、政府部會代表與業界貴賓參與，共同見證科林研發的重要里程碑。高雄新辦公室的成立不僅將強化科林研發在全球的營運基礎設施，同時提升區域性業務效率，以因應日益成長的客戶需求。

科林研發台灣區總經理郭偉毅表示，「隨著更多客戶投入資源發展先進製程和技術，半導體生態系統日益壯大。高雄地區提供我們拓展業務的理想環境，新的高雄辦公室不僅為員工提供舒適的開放工作空間，也強化我們支援在地客戶及合作夥伴的能力。」

科林研發早在 2015 年便看準高雄成為新興半導體聚落的潛力，於當地設立辦公室以達成「貼近客戶」的策略，並於 2021 年進一步擴建並遷址至高雄路竹科學園區，以提供更完整的技術支援與創新解決方案。新的高雄辦公室在 2024 年將串聯高雄路竹科學園區與楠梓科技產業園區，瞄準南台灣「半導體S廊帶」，強化在地服務與為客戶提供的先進製程技術。

新辦公室坐落於全新建置的空間，鄰近高雄捷運生態園區站及高鐵左營站，便於快速抵達楠梓科技產業園區，即時為客戶提供服務。設施採用現代化開放式設計，設有協作會議空間，更融入永續實踐與創新技術，展現科林研發對於環境責任的承諾。在新據點工作的員工，與在地客戶密切合作，以提供專業產品及技術服務。此外，科林研發也推出完善的員工支援計劃，包含舒適的住宿環境、便捷交通安排，並致力於提升健康福祉，確保員工的工作與生活平衡。

科林研發為全球晶圓製造設備和服務的領導業者，已深耕台灣半導體產業逾30年。目前已於新竹、林口、台中、台南、高雄等台灣多個城市設立據點，致力於提供製造先進記憶體、邏輯晶片及特殊製程的技術及服務。

半導體 生態園區 竹科

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