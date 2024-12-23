苗栗縣國土功能分區圖已提報 內政部：將加速審議

內政部23日收到苗栗縣政府提交之國土功能分區圖。內政部國土管理署表示，截至目前為止，含苗栗在內，共有15縣市將國土功能分區圖提送內政部審議，中央也將儘速召開會議進行審議。

內政部表示，提醒尚未提報之7縣市，包括新北市、桃園市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及臺東縣儘速完成提交，以利有更多時間可以充分討論地方關心議題及相關疑義，以利國土計畫之推動。

內政部國土管理署再次重申，國土計畫是為建立國內土地使用的合理秩序，促使每筆土地能夠發揮最佳效用，讓國家發展及環境永續能夠共同兼顧。