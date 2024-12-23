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台東鳳梨釋迦出口挑戰嚴峻 家樂福明年3月拚進貨30噸

中央社／ 台北23日電

國內鳳梨釋迦出口挑戰嚴峻，台東縣長饒慶鈴指出，今年雖恢復輸陸，但關稅提高至20%，稀釋農民利潤，因此感謝家樂福等通路夥伴支持，期盼大家都能力挺台灣的水果。家樂福指出，目前已進貨10噸，力拚明年3月進貨達30噸。

台東縣政府今天在台北101購物中心舉辦台東鳳梨釋迦推廣記者會，饒慶鈴、農糧署副署長姚志旺、台北101董事長賈永婕、統一企業、家樂福夥伴出席。

姚志旺致詞指出，鳳梨釋迦台東產量占9成9以上，因外銷中國面臨阻礙，積極和地方配合衝刺內銷，近年成功推廣到家樂福等通路，成績顯著；儘管今年受颱風影響、產量大減，但仍展現農民堅毅力量種植，讓消費者得以享用，農糧署持續在國內其他通路和國外市場推廣鳳梨釋迦。

家樂福指出，台東有機產銷履歷鳳梨釋迦目前已進貨10噸，一盒1.1公斤、售價119元，第2件8折，預計在明年3月目標進貨30噸，全台家樂福量販、超市皆有販售。

饒慶鈴致詞表示，沒想到鳳梨釋迦可以賣到台北101，「感覺夢想成真」，回想2021年一只公文讓鳳梨釋迦無法出口，必須轉由國內行銷，但很多人沒吃過，因此需要通路支援，感謝家樂福、全聯幫助，以及「抗疫女神」賈永婕二話不說站出來。經過幾年行銷，現在許多通路都已成為鳳梨釋迦、大目釋迦銷售管道。

饒慶鈴指出，今年鳳梨釋迦可外銷中國，但已從本來的零關稅，今年11月開始關稅提高至20%，稀釋農民利潤，因此感謝通路夥伴，現在也增加統一多多新吃法，期盼大家都能挺台灣的水果，成為互相支持的神隊友。

縣府農業處表示，此次與台北101攜手合作「聖誕好釋 101」活動，即日起至明年1月5日止，每日前101組顧客只要購買觀景台門票2張，即可獲得鳳梨釋迦兌換券1 張，可至台北101購物中心B1 Mia C’bon服務台換1個鳳梨釋迦。

此外，家樂福與統一企業將在全台聯手推出多項優惠活動，包括購實鳳梨釋迦及創意飲品「好釋多多」的特惠方案。統一企業發言人凃忠正表示， 統一多多是大家熟悉益生菌飲品，統一企業長期秉持建康、創新等理念，相信鳳梨釋迦結合統一多多應可激盪火花。

台北101 台東 家樂福

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