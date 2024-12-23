泓德能源攜手ZEN Energy 澳洲開發光電儲能1.4GW
泓德能源董事會今天決議，與澳洲能源公司ZEN Energy集團共同成立綠能投資暨資產管理平台ZEBRE，目標投資容量共1.4GW。
泓德能源指出，ZEBRE是由ZEN Energy子公司ZenFuture，以及泓德能源全資持有的信託公司HDRE IITrust共同設立，HDRE II Trust持股70%，Zen Future持股30%。
ZEBRE將投資南澳的大型光電與儲能混合型案場Solar River，這一案場開發容量為儲能256MW和光電210MW。ZEBRE平台目標為開發儲能1GW和光電400MW。
除澳洲外，泓德能源將拓展日本及菲律賓等國際電力市場，2025年日本目標開發儲能2.6GW和光電0.4GW，菲律賓規劃開發1GW光電。泓德能源預期，2026年海外業務可望逐步開花結果，將使營收來源更加多元。
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