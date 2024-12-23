年末聚餐商機旺！momo富邦媒「美食票券」買氣狂飆85%

耶誕節與跨年夜接連到來，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）指出，年末聚餐商機燃起，旗下momo購物網自11月起「美食票券」銷售有感顯現，買氣月增狂飆85%。

鎖定此聚餐熱潮，momo即日起至12月31日強打《美食文化季》聚餐強檔活動，集結高檔飯店、速食連鎖以及多家新加入的飯店業者，推出超過2,000項餐券商品5折起，爭搶2024年末聚餐商機。

momo根據銷售觀察，菜色豐富多樣能滿足每個人喜好的「自助餐」蔚為風潮，「星級Buffet」為人氣指標，當季時令餐飲為重點；另外不少飯店結合周邊旅遊，吸引到外地觀光與用餐的消費者。