台灣滑雪客赴日均消3.6萬 大部分花在血拚上、滑雪只占一點點

近年來冬季赴日滑雪已成為新興活動，滑雪很花錢嗎？根據信用卡國際組織統計顯示，一趟日本滑雪行程，平均會在當地花3.6萬元，買東西仍然是台灣人的最愛，台灣滑雪客約一半的消費是用在購物上，其次是住宿，滑雪場消費僅占5%。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，台灣滑雪客赴日的另一個重要行程是購物消費，根據萬事達卡數據顧問服務團隊分析，台人滑雪客平均赴日旅遊天數為5.6天，會安排近三分之一、平均1.6天的時間在滑雪行程上。

雪季期間每趟旅行平均在當地的花費約3.6萬元，其中以購物花費最大宗（49%），其次為住宿（25%）與餐飲（13%），滑雪場相關消費約為5%。

萬事達卡經濟研究所調研分析顯示，受到北海道度假村和滑雪場費用大幅上漲影響，亞太區赴日滑雪客在上個雪季開始選擇前往價格較友善的長野縣進行滑雪。但是，台灣滑雪客則最偏愛CP值比長野縣更高且更容易到達的新潟縣。

根據萬事達卡分析，新潟縣（32%）和長野縣（25%）分別位居台灣滑雪客首選和第三名的目的地，顯示滑雪費用以及交通便利等因素，為影響台灣滑雪客選擇雪場的主要原因。

此外，北海道則以著名的粉雪雪質和豐富的溫泉度假設施，成為台灣滑雪客的第二大熱門目的地（26%）。

調查也指出，赴日台人滑雪客以體驗為主，專業滑雪客比例較低，64%的滑雪客會在旅日行程中，安排一天滑雪行程。

此外，有21%台灣滑雪客會安排滑雪兩天，僅15%會安排三天以上的滑雪行程。在滑雪住宿安排方面，台灣旅客則偏愛ski-in與ski-out的雪場住宿，有62%的台灣滑雪客會選擇住在滑雪場方圓1公里內，鄰近雪場與纜車站，可直接搭纜車上山展開滑雪活動。

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