免費送紅包 證交所發送吉祥賀歲紅包袋

2024年進入倒數尾聲，為迎接新年到來，臺灣證券交易所製作融合企業識別形象及祥蛇元素的紅包袋與吉祥賀卡，致贈廣大投資人。紅包袋已陸續配送至全台8百多個證券商營業據點，也歡迎民眾即日起，至證交所101大樓2樓服務櫃檯限量索取，每人可免費獲取款式別出心裁的紅包袋一個，為年節增添喜氣。展望新的2025年，證交所將持續精進服務，並與各界「攜手同行 邁向未來」，共同為資本市場締造嶄新格局，為投資大眾帶來豐碩成果。

證交所本次推出2025年紅包袋採橫版樣式，袋面以局部上光手法，呈現證交所LOGO圖標，並採具時尚感方式排列成底紋，展現光澤和立體浮水印效果，顛覆視覺和觸感。紅包袋中央以祥蛇結合無限雙圈，象徵「永續循環不息．開創無限未來」與證交所LOGO圖標之鑽石外型相結合，並燙上質感霧金，蘊含吉祥、富貴的新氣象，又不失簡約、大方及現代感。

紅包袋內的吉祥賀卡沿襲證交所特有的傳統，貼附一元硬幣，象徵一元復始，富貴圓滿，證交所秉持創新永續精神，攜手利害關係人，形塑新經濟產業聚落，引領實踐永續責任，深耕在地、鏈結國際，穩步厚植台灣資本市場競爭力，並搭配騰躍飛升的祥蛇，展現股市上騰之勢，藉以期許證交所在新的一年裡，引領臺灣資本市場持續飛躍奔騰，更創榮景。

證交所長期深耕投資人教育推廣並致力提供多元化服務，歲末年終之際，特別推出2025年紅包袋，期與投資大眾分享年節喜慶氛圍。民眾即日起可至證交所101大樓2樓投資人服務櫃台免費索取紅包袋(每人限一個)，數量有限，請把握機會，以免向隅。