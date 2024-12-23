快訊

罕見！40歲女懷雙胞胎 二寶相隔破百天出生「創紀錄」

佃農、新住民之子好強！會讀書又會打球 沒補習錄取台大會計系

免費送紅包 證交所發送吉祥賀歲紅包袋

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所發送吉祥賀歲紅包袋。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所發送吉祥賀歲紅包袋。(臺灣證券交易所/提供)

2024年進入倒數尾聲，為迎接新年到來，臺灣證券交易所製作融合企業識別形象及祥蛇元素的紅包袋與吉祥賀卡，致贈廣大投資人。紅包袋已陸續配送至全台8百多個證券商營業據點，也歡迎民眾即日起，至證交所101大樓2樓服務櫃檯限量索取，每人可免費獲取款式別出心裁的紅包袋一個，為年節增添喜氣。展望新的2025年，證交所將持續精進服務，並與各界「攜手同行　邁向未來」，共同為資本市場締造嶄新格局，為投資大眾帶來豐碩成果。

證交所本次推出2025年紅包袋採橫版樣式，袋面以局部上光手法，呈現證交所LOGO圖標，並採具時尚感方式排列成底紋，展現光澤和立體浮水印效果，顛覆視覺和觸感。紅包袋中央以祥蛇結合無限雙圈，象徵「永續循環不息．開創無限未來」與證交所LOGO圖標之鑽石外型相結合，並燙上質感霧金，蘊含吉祥、富貴的新氣象，又不失簡約、大方及現代感。

紅包袋內的吉祥賀卡沿襲證交所特有的傳統，貼附一元硬幣，象徵一元復始，富貴圓滿，證交所秉持創新永續精神，攜手利害關係人，形塑新經濟產業聚落，引領實踐永續責任，深耕在地、鏈結國際，穩步厚植台灣資本市場競爭力，並搭配騰躍飛升的祥蛇，展現股市上騰之勢，藉以期許證交所在新的一年裡，引領臺灣資本市場持續飛躍奔騰，更創榮景。

證交所長期深耕投資人教育推廣並致力提供多元化服務，歲末年終之際，特別推出2025年紅包袋，期與投資大眾分享年節喜慶氛圍。民眾即日起可至證交所101大樓2樓投資人服務櫃台免費索取紅包袋(每人限一個)，數量有限，請把握機會，以免向隅。

紅包 證交所

延伸閱讀

金管會：當沖降稅若未如期延長 台股流動性降3成

資本市場服務團攜手台新證券 合作推動優質企業邁向資本市場

這家巴西公司今年來股價狂飆1130％ 被證交所營運商盯上了

創新板升級 業界力挺

相關新聞

買透天厝「4門牌」竟不影響首購條件？代書曝關鍵

雖然央行並未推出第八波信用管制措施，但首購條件與貸款規範仍是消費者關注焦點。信義代書葉惠玲表示，即便購置擁有四個門牌的透...

碳費壓力大 「疑碳論」發酵？ 鋼界期待川普有正面影響

碳費壓力沈重，「疑碳論」在鋼鐵產業有逐步發酵趨勢，更多鋼界人士對川普即將就任美國新總統多有期待，主因在於川普多次在公開場...

明年成為百年企業 黑松：今年營收拚續破百億

黑松明年將邁入100周年，董事長張斌堂表示，黑松是台灣飲料業第一家百年企業，從一般飲料製造商，擴大發展酒類代理事業及保健...

iRent 進駐新北社宅 攜手新北住都中心打造綠色便利出行

和泰車（2207）23日宣布，iRent共享汽車即日起正式於新北市「新店央北」與「土城員和」兩大青年社會住宅設置新的取還...

遇疫情轉型 「小鮮肉」直賣網自養自銷並獲產銷履歷認證

傳統市場豬肉攤遇疫情轉型！「小鮮肉」直賣網買下兩座養豬場自養自銷，23日宣布取得產銷履歷認證，為民眾食安把關。包括中華民...

萬海副董事長陳力 榮任世界航運理事會副主席

萬海（2615）為全球排名前十一大的貨櫃輪業者，全球海運市場的知名度愈來愈高，萬海副董事長陳力榮任世界航運理事會（WSC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。