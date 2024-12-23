南電法說會／稼動率提升12月加班人數增加 2025拚雙位數成長

南電（8046）今日召開法說會，公司提到，從近期接單來看稼動率提升12月加班人數增加，目前看2025年全年仍力拚雙位數成長。

南電提到，目前看待明年第1季比今年第1季好，明年持續追求兩位數成長，公司將研發放在製造成本方面重點在未來經營開拓高價值產品，希望2025年營運表現優於2024年。ABF載板成長可望大於BT載板並大於PCB成長，樹林廠良率客戶回饋也優於日本同業，預期大尺寸需求增加有助公司競爭力。

提到明年首季和今年第4季相比，南電並說，明年第1季跟今年第4季比較仍有未知數，生產週期2-3個月目前接單還可以但仍有不確定因素如川普上任後的影響，但若排除相關情況，明年首季看來ABF載板稼動率可提升。

網通產品方面，南電並說，網通營收占比45%是長期對客戶的承諾，網通產品線舊世代產品仍有基本盤，如家用網路，此外產品交換器800G等新應用的需求逐步成長。