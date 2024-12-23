明年成為百年企業 黑松：今年營收拚續破百億

黑松明年將邁入100周年，董事長張斌堂表示，黑松是台灣飲料業第一家百年企業，從一般飲料製造商，擴大發展酒類代理事業及保健事業，未來將打造節能減碳的生產基地、持續提供健康歡樂產品、創新酒類代理事業。

黑松以「黑松100轉動．感動」作為企業100周年主題，張斌堂表示，面對飲料市場挑戰，黑松飲料本業整體業績持平，主要成長動能來自黑松FIN系列，其中以「FIN好菌補給飲」成長43%表現最佳，推出第二年仍深受親子消費族群喜愛，是今年表現最亮眼的產品。

依據經濟部統計處資料估算，台灣飲料市場2024全年成長率為4%，以茶類、果蔬汁及碳酸飲料成長最大，而酷暑也成為影響飲料買氣的關鍵，觀察日本飲料新品趨勢，則以清爽、微甜、零咖啡因、機能性最受消費者青睞。

張斌堂表示，明年黑松沙士、黑松茶花及黑松C&C都將推出新品，並以高營養價值、清爽、有趣及周年紀念性為重點，希望為消費者帶來更多符合現代需求的飲料產品。

黑松今年底再度取得50度以上金門高粱總經銷，以本業核心專業能力，壯大酒水事業。張斌堂指出，受整體烈酒市場衰退影響，雖然黑松整體酒類業績比去年衰退5.7%，但以老酒作為品牌特色的「58金高千日醇」，逆勢成長8.9%，而今年投入多項跨業合作的CHOYA梅酒更大幅成長15%，也是目前台灣市佔第一的梅酒。

黑松從飲料製造業起家，近年不斷擴大發展酒類代理事業及保健事業，今年底再取得50度以上金門高粱總經銷，持續壯大酒水事業，張斌堂表示，面對市場挑戰，競爭不只來自包裝飲料，在成本壓力下，必須跳脫傳統包裝飲料事業去創新再造，運用本業核心專業能力，朝多角化發展，明年也將重新規劃新的酒類事業服務。

2025年台灣即將進入超高齡社會，而黑松更早於2020年設立黑松生技H+，目前全系列產品均已取得「A.A. Clean Label無添加食品驗證」，提前為健康消費市場做足準備，落實「健康歡樂」的企業願景。今年推出的「黑松蜜桃膠原蛋白」不但獲市場青睞，很快成為銷售主力，未來，黑松生技H+將持續以「開發全家人保健品」為目標，積極拓展保健事業。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康