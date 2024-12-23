日本能源巨頭ENEOS攜手行競科技 拓電動車輛與儲能市場

行競科技（XING Mobility）與引能仕株式會社（ENEOS）日前宣布於雙方於東京簽署策略夥伴合作意向書（MoU），將在浸沒式冷卻電池系統領域建立合作夥伴關係。未來，兩方將緊密合作，加速浸沒式冷卻電池系統的普及，同時積極拓展多元化市場應用。

在全球電動化的浪潮下，日本最大的石油公司ENEOS致力於推動永續能源的發展，並推出專為數據中心與電池系統設計的高效冷卻液體。在尋求浸沒式冷卻電池系統的合作夥伴時，ENEOS選擇了行競科技，後者在此領域已有近十年的技術積累，並成功將其系統應用於多款商業車輛及儲能場域，尤其在車輛應用中展現了卓越的冷卻效率、安全性與穩定性。此次合作將結合行競科技的應用經驗與ENEOS的市場優勢，共同為客戶提供最佳的冷卻解決方案。

行競科技創辦人暨執行長洪裕鈞表示：「為了加速浸沒式冷卻電池技術的產業化，行競科技在持續投入研發創新的同時，也非常重視產業生態系統的建置。未來 ENEOS將成為我們在日本及全球市場推廣時強而有力的夥伴，我們將結合行競在浸沒式冷卻電池系統的研發實力，以及 ENEOS 在全球汽車與能源領域深耕超過百年的經驗與產業關係，更快速地推廣安全、高效的浸沒式冷卻電池方案，為電動化轉型提供更理想的驅動力。」

今年，行競科技正式啟用全球首座浸沒式冷卻電池系統工廠，並向全球多個市場的客戶出貨。本次與 ENEOS 的夥伴關係，象徵雙方攜手推動技術創新，共同將浸沒式冷卻電池系統帶入載具與儲能市場，並持續為全球永續發展作出貢獻。