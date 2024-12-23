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買透天厝「4門牌」竟不影響首購條件？代書曝關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
信義代書葉惠玲表示，即便購置擁有四個門牌的透天厝，只要符合最關鍵的「自住、名下無房」規範，仍可享有首購優惠，貸款成數不受影響。圖／信義房屋提供
信義代書葉惠玲表示，即便購置擁有四個門牌的透天厝，只要符合最關鍵的「自住、名下無房」規範，仍可享有首購優惠，貸款成數不受影響。圖／信義房屋提供

雖然央行並未推出第八波信用管制措施，但首購條件與貸款規範仍是消費者關注焦點。信義代書葉惠玲表示，即便購置擁有四個門牌的透天厝，只要符合最關鍵的「自住、名下無房」規範，仍可享有首購優惠，貸款成數不受影響。她也提醒首購族，除了房價與貸款條件，還需留意契稅、代書費等額外支出，善用專業代書或仲介的協助，能讓購房過程更安心無虞。

首購定義明確，即名下無房，首戶貸款最高可達八成。葉惠玲分享，曾有南部消費者購置透天厝，擁有四個門牌，擔憂被歸2戶以上是否影響貸款成數及寬限期。

依據規定，若借款人同時申辦2戶以上，含連戶打通或透天厝等具有複數產權，將視借款人名下有無房屋、購買房產的數量情形，承貸金融機構核實認定，基本上原則不離自住事實，因此案例的情況經認定符合首購條件，貸款成數不受影響。

葉惠玲指出，首購族除應瞭解房價、貸款條件外，還要特別注意契稅、代書費、登記費、印花稅等必要支出。葉惠玲建議，可向專業代書諮詢，不僅可確認產權是否單純，更能了解貸款設定流程，避免日後因非自住行為影響貸款條件與資格。

自行買房應多做功課，若有專業仲介擔任好隊友，能多一道把關。葉惠玲表示，以信義房屋為例說明，不僅提供買賣媒合，還提供全方位的專業協助，包括過戶、產權查詢、貸款申請等複雜流程。此外，還會主動提醒客戶留意各項支出費用的細節，甚至提供未來房地合一稅的規劃建議。

房地合一稅

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