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iRent 進駐新北社宅 攜手新北住都中心打造綠色便利出行

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
iRent初期在「新店央北」及「土城員和」兩大青年社宅試行共享汽車服務，並將視居民使用需求逐步增加車款種類與擴大車輛規模。未來，iRent計畫持續探索更多與城市公共建設的深度結合，為更多城市居民提供便捷、環保的共享移動服務。圖／業者提供
iRent初期在「新店央北」及「土城員和」兩大青年社宅試行共享汽車服務，並將視居民使用需求逐步增加車款種類與擴大車輛規模。未來，iRent計畫持續探索更多與城市公共建設的深度結合，為更多城市居民提供便捷、環保的共享移動服務。圖／業者提供

和泰車（2207）23日宣布，iRent共享汽車即日起正式於新北市「新店央北」與「土城員和」兩大青年社會住宅設置新的取還車據點，成為新北市社會住宅首家進駐的共享車業者。iRent此次服務版圖的拓展，將為社宅住戶與周邊居民提供更便捷的移動選擇，全面提升區域的交通便利性。

iRent創立屆滿十周年，作為台灣領先的共享汽機車服務品牌，始終致力於打造無縫銜接的智慧移動解決方案。今年首次進駐新北市青年社宅，提供24小時隨租隨還的自助租車服務，讓住戶與鄰近民眾能輕鬆應對日常通勤、採買及休閒出遊需求，以共享模式建構更加環保與經濟的移動生態圈。

「新店央北」與「土城員和」青年社會住宅以共享價值與互助精神為核心理念，除了具備完善的居住環境與公共設施，周邊交通網絡也相當發達。iRent共享汽車的進駐，融合公共交通與接駁服務，創造多樣便捷的出行方式，為住戶提供靈活的短途及長途移動選擇。新北住都中心表示，iRent的進駐不僅符合智慧城市與共享經濟的發展趨勢，也讓市民享受到更彈性多元的交通選擇，期待未來有更多創新的合作加入新北市的社會住宅計畫，提升整體居住品質，實現永續發展的生活模式。

iRent 社會住宅

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