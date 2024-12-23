遇疫情轉型 「小鮮肉」直賣網自養自銷並獲產銷履歷認證

傳統市場豬肉攤遇疫情轉型！「小鮮肉」直賣網買下兩座養豬場自養自銷，23日宣布取得產銷履歷認證，為民眾食安把關。包括中華民國家畜肉類公會全國聯合會理事長邱美珠、秘書長袁仁琦及雲林養豬讀書會會長吳健彰等人，都到場見證。

在傳統市場三代經營豬肉攤的46歲鄭茂祥，承接家業27年，疫情期間生意慘淡，他跟進網路行銷創辦「小鮮肉直賣網」，在北屯上景興市場的肉攤設置溫控設備，維持肉品質，去年在台南買下養豬場，今年又在雲林買下另一座養豬場，打造人工AI智能畜牧場「一條龍」自產自銷。

小鮮肉直賣網執行長鄭茂祥表示，他堅持朝產銷履歷認證方面加強，從畜舍法規要求的環境，設備及飼料安全證明，仔豬購買記錄、出售記錄、消毒記錄，物品購記錄上加強把關，提供了豬隻完整的生產過程，確保產品的品質和透明度，讓消費能吃的安心。並成功地在今年11月獲得產銷履歷驗證證書。

鄭茂祥說，他去年在台南七股買下1甲多的舊養豬場，規劃出2,603坪養豬面積，打造6棟畜牧設施養豬場，成為小鮮肉專屬牧場，目前飼養3,000隻豬隻，另外明年畜牧場完成，日後加入小鮮肉直賣網的供應鏈，預估年產1萬6,000頭豬隻。

鄭茂祥表示，過去幾年的疫情狀況，改變了人們的工作、學習和消費型態，隨著金流支付、線上、線下數位分析系統發展，逐漸發展成宅經濟的宅配市場，就連傳統市場的豬肉銷售模式也深受影響。

目前，全台灣養豬畜牧場共有5,000多家，而能取得產銷履歷認證的只有五、六十家，所以相當不容易。

為了供應高品質的豬隻，鄭茂祥從育種、養殖上以一條龍方式作業，應用AI技術智慧系統從豬臉識別AI智能監控、生長控制監控、汙水處理、恆溫系統、疾病控管和自動投放食物及無菌通道，確保阻斷細菌和病毒傳播等。

他期許小鮮肉AI人工智能畜牧場，能為台灣養豬畜牧業帶來新的發展契機，以及推動農業的可持續發展和環境保護，減少碳排放的養殖方式，也希望市場能恢復到當年的「養豬王國」榮景。