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萬海副董事長陳力 榮任世界航運理事會副主席

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海副董事長陳力榮任世界航運理事會(WSC)副主席一職。業者提供
萬海副董事長陳力榮任世界航運理事會(WSC)副主席一職。業者提供

萬海（2615）為全球排名前十一大的貨櫃輪業者，全球海運市場的知名度愈來愈高，萬海副董事長陳力榮任世界航運理事會（WSC）副主席一職。WSC的成立主旨在於協助全球班輪航運業者的發展，並與全球的決策者和行業團體密切合作。

陳力擔任萬海內部跨部門的國際業務發展，包含與其他船公司的聯營合作，長期投資項目，各國港口碼頭關係，以及投資者關係等職務。也代表萬海參與多個產業協會，包含世界航運理事會（WSC）以及亞洲船東協會。

航運業者分析，WSC是當今班貨櫃輪行業的重要發聲管道，與全球各國政府及組織密切互動；主旨在推動一個更具社會責任感、環境可持續性、安全且有保障的航運行業的未來發展。

陳力自2002年起擔任萬海董事，加入萬海之前，他曾擔任中央貿開在越南一項基礎設施與房地產投資項目的高階管理層一員。他還擁有軟體與金融领域的豐富經驗。

陳力先生擁有MIT麻省理工斯隆商學院的工商管理碩士學位，以及杜克大學經濟學及英國文學學士學位。

WSC認為，以陳力的專業及實務背景，擔任WSC副主席一職，能對全球貨櫃輪行業做出貢獻。

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