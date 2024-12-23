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新年必訪！ 6米雪人現身七股鹽山山頭

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
七股鹽山療癒雪人大型裝置於23日亮相！現場邀請臺鹽公司董事長丁彥哲(左)、雲管處副處長莊名豪(右二）、七股區長李佳隆(右一)等貴賓共同揭幕。照片／臺鹽提供
七股鹽山療癒雪人大型裝置於23日亮相！現場邀請臺鹽公司董事長丁彥哲(左)、雲管處副處長莊名豪(右二）、七股區長李佳隆(右一)等貴賓共同揭幕。照片／臺鹽提供

臺鹽七股鹽山年度大型藝術裝置療癒雪人23日Q萌登場！超吸睛6米高雪人圓滾滾身體、戴斗笠吃著枝仔冰的俏皮微笑佇立鹽山頂，呈現反差萌，就是要帶給遊客超療癒幸福感！

現場還有推推雪人不倒翁大軍，搖搖晃晃萌翻天、鹽田玩雪場，動手捏出屬於自己的鹽雪人、療癒雪人AR濾鏡，借位擺拍，按下快門，留下最Q的紀念照，再曬曬冬日暖陽，品嘗鹹冰棒、鹽滷豆花等美食，來趟最Chill的旅程！

七股鹽山23日舉辦療癒雪人亮相記者會，現場邀請到臺鹽董事長丁彥哲、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪、台江國家公園管理處六孔管理站主任陳少穎、臺南市政府觀旅局觀光行銷科股長陳汶慈、七股區長李佳隆等貴賓，共同宣布七股鹽山雪鹽祭雪人裝置正式亮相。

丁彥哲表示，七股鹽山是雲嘉南沿海著名景點，每年推出的藝術裝置均創造高討論度，成為新年必訪景點之一，吸引眾多海內外旅客與裝置合照、打卡。此外七股鹽山也保留過往的經典裝置也並展示於各角落，成為園區獨有的特色，本次七股鹽山推出第十座裝置藝術「療癒雪人」，創新發想融合地景風貌與氣候議題，也將藝術氛圍巧妙帶入環境，邀請大家來七股鹽山過冬，享受暖陽與浪漫雪景。

台南七股鹽場曾是台灣最大曬鹽場，更曾被日媒譽為台灣磁場最乾淨之地，去年吸引超過48萬人次到訪，本次雪鹽祭特別打造6米高療癒雪人裝置，佇立鹽山頂，圓潤的身形、俏皮的微笑與戴斗笠的反差萌，融化遊客的心，與大家一起帶著正能量迎接2025年。

值得一提的是，當遊客爬上鹽山半山腰，即可看見療癒雪人底部正在融化的隱藏版設計，深刻傳達氣候暖化與你我生活息息相關，隨著環境變遷，鹽山外型也因而受到影響，盼藉此邀請遊客關注環境保育、生態永續議題。

想在冬天擁有奇幻雪國體驗？來七股鹽山雪鹽祭準沒錯！除了吸睛的6米高療癒雪人外，凡透過AR濾鏡掃描七股鹽山地標石碑，即會出現療癒雪人與雪花拍照效果，一秒置身白色國度。就到鹽田玩雪場，享受永不融化的鹽雪吧！還有1米Q版鹽雪人陪你玩樂。

別忘了和雪人不倒翁大軍合照，解壓又療癒！DIY雪人紀念相框，留下專屬回憶，還有鹽滷咖啡、膠原蛋白雪花鹽霜淇淋等你品嚐。春節連假來七股鹽山，玩雪、拍照、吃美食，大人小孩都能盡情享受雪國假期！

七股鹽山療癒雪人大型裝置於23日亮相。照片／臺鹽提供
七股鹽山療癒雪人大型裝置於23日亮相。照片／臺鹽提供

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