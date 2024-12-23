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全心投控凝聚愛心 超過百份禮物點亮弱勢兒童聖誕夢

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
全心投控聖誕傳愛，以實際行動讓愛不止息。照片／全心投控提供
全心投控聖誕傳愛，以實際行動讓愛不止息。照片／全心投控提供

在聖誕節即將降臨之際，全心投控（原晶悅國際，股號2718）發起「愛不止息，募集聖誕禮物」公益活動，以實際行動為弱勢兒童送上節日驚喜與溫暖。活動獲得員工熱烈響應，在短短半個月內成功募集超過百份愛心禮物，為善牧基金會嘉義中心的31位弱勢兒童實現了夢想清單上的願望。

活動期間，全心同仁們紛紛展現愛心精心準備各類禮物，從實用的文具、溫馨的小玩具到生活必需品，每一份心意都充滿了關懷。不僅如此，許多同仁還貼心附上了祝福小卡，寫下對孩子們的真摯祝福。這些滿載愛心的禮物，將贈送給嘉義善牧基金會的弱勢兒童，讓他們提早感受聖誕節的溫暖。

全心投控董事長楊顯玲表示，此次活動充分展現了全心員工的愛心與團結，大家透過行動傳遞溫暖，這不僅是一場捐贈活動，更是全心企業文化的一部分。感謝每位員工的參與，讓孩子們在這個聖誕節感受到驚喜與快樂。

善牧基金會社工也感性表示，每個聖誕節，都有一些孩子因為家庭困境而無法擁有節日的喜悅。這次全心投控的愛心捐贈，不僅為孩子們帶來了實質的禮物，更讓他們感受到社會的關懷與支持。

透過這次活動，全心投控不僅凝聚了內部力量，展現企業社會責任，更讓參與的員工體會到分享愛與關懷的感動。在這個充滿愛與希望的季節，全心的愛不止息，點亮了孩子們的聖誕夢，也點燃了更多公益行動的起點。

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