中鼎8度名列TCSA、10度蟬聯DJSI

中鼎工程繼於日前揭曉的TCSA台灣企業永續獎，8度蟬聯入選「十大永續典範企業」，獲評服務業第一名佳績，永續報告獎亦榮獲服務業「年度最佳報告書」殊榮；另於13日公布的國際道瓊永續指數（DJSI）「新興市場（Dow Jones Sustainability Index-Emerging Markets）」成分股，以總分87分穩居全球營建工程業最高分，並於經營治理、環境與社會三大ESG面向，皆獲評產業最高評分。

中鼎已連續10年入選DJSI，且為唯一入選的台灣工程公司。

在公司治理面向，2023年，簽約額達新台幣1118億元，創下歷史新高，並持有3,469億在建工程及1,035億的營收。在2024年，中鼎的低碳環保業務即高達6成，占一半以上的業務量。

在環境面向，透過「綠色工程」的推動，中鼎確保工程從設計、採購、建造、營運到拆除各階段的全生命週期，都能有效節能減碳，並積極發揮影響力，攜手合作夥伴打造綠色供應鏈，協助業界綠色轉型。為了實踐淨零，中鼎於今年再創台灣工程服務業首例，依循「科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）」，通過近期與長期減碳目標與路徑的審查，設定2030年範疇一與範疇二碳排減量45%。

中鼎並透過成立「中鼎供應商淨零聯盟」，發揮以大帶小的影響力，推出各項輔導及獎勵措施等方式，鼓勵難度較高的範疇三供應鏈廠商，於2028年前制定減碳目標。

在社會面向，中鼎遵循聯合國可持續發展目標（SDGs），並結合「中鼎教育基金會」及當地社區，積極擴大社會影響力，包含社會關懷、扶助公益組織、綠色消費、推動在地文化與生態議題、投入志工參與、推廣永續工程教育。