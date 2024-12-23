快訊

王義川南庄對兒童宣講「白藍惡修三法」 民宿喊冤：他臨時來的

台股大漲594點收23,104點 台積電上漲45元收1,080元

用Line先向盧秀燕請辭 蔡壁如：不排除選民衆黨主席

聽新聞
0:00 / 0:00

碳費壓力大 「疑碳論」發酵？ 鋼界期待川普有正面影響

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
疑碳論表格
疑碳論表格

碳費壓力沈重，「疑碳論」在鋼鐵產業有逐步發酵趨勢，更多鋼界人士對川普即將就任美國新總統多有期待，主因在於川普多次在公開場合中表達對氣候變遷的懷疑，認為全球暖化更多是天氣變化的自然現象，而非人類活動的結果。

上市鋼廠主管說，川普不是唯一的「疑碳論」名人，如今他將在明年1月20日就任，川普2.0強勢回歸，如果能帶動全球「疑碳論」風潮，並產生正面影響，鋼鐵產業將受惠。

中鋼（2002）專家羅列豐富內容顯示，除了川普外，俄羅斯總統普丁多次公開指稱，氣候變遷確實存在，但主要是自然現象，而非人類活動的結果，對過度強調減碳政策持保留態度，而且俄羅斯是氣候變遷受益者，因為暖化可能使俄羅斯接近北極圈的土地更適合農業和經濟活動。

另英國前財政大臣奈傑爾勞森(Nigel Lawson)主張，對氣候變遷的恐慌被誇大，經濟適應比極端減排更有效。丹麥學者隆堡(Lomborg)主張氣候政策應更加務實，聚焦於技術創新和適應策略，而非激進的減排目標。

還有美國前環保署長普魯伊特(Scott Pruitt)任內多次質疑氣候科學的結論，反對「巴黎氣候協定」，認為對美國經濟不利。

鋼界指出，以上觀點因為與「碳中和」、「淨零碳排」的主流見解不同，業界長期都不敢表達。

如今川普即將回歸白宮掌權，他曾在2012年推文中聲稱，全球暖化是資本主義的騙局，目的是削弱美國的工業競爭力，認為氣候變遷的威脅被過度誇大，並指責相關議題經常被用來推動「昂貴且不必要的政策」，強調經濟增長和就業創造的重要性，並且在第一任期時就以具體行動退出「巴黎氣候協定」，若川普2.0能延續「疑碳論」，或可導正被誇大的碳排原罪。

上市鋼廠主管說，瓦特1776年發明蒸汽機後，西方狂燒煤炭200年，近50年新興經濟體起來就被要求碳中和、課碳稅，過程中明顯有貓膩、不公平。

台灣鋼鐵公會指出，國內即將實施的碳費制度旨在促進企業減少溫室氣體排放，推動產業向低碳經濟轉型，企業應積極採取減碳措施，以降低碳費負擔，同時為全球氣候變遷的緩解作出貢獻。

川普 氣候變遷

延伸閱讀

川普擬取消拜登電動車政策 加強圍堵中國產品 對全球電池材料徵收關稅

川普暗示上任初期就與普亭會晤 不甩與馬斯克被挑撥：他當不了總統

強硬回擊川普敲詐說！巴拿馬總統：收費透明 運河主權「不容談判」

又抹黑跨性別 川普：美官方政策將只有兩種性別

相關新聞

碳費壓力大 「疑碳論」發酵？ 鋼界期待川普有正面影響

碳費壓力沈重，「疑碳論」在鋼鐵產業有逐步發酵趨勢，更多鋼界人士對川普即將就任美國新總統多有期待，主因在於川普多次在公開場...

遇疫情轉型 「小鮮肉」直賣網自養自銷並獲產銷履歷認證

傳統市場豬肉攤遇疫情轉型！「小鮮肉」直賣網買下兩座養豬場自養自銷，23日宣布取得產銷履歷認證，為民眾食安把關。包括中華民...

萬海副董事長陳力 榮任世界航運理事會副主席

萬海（2615）為全球排名前十一大的貨櫃輪業者，全球海運市場的知名度愈來愈高，萬海副董事長陳力榮任世界航運理事會（WSC...

全心投控凝聚愛心 超過百份禮物點亮弱勢兒童聖誕夢

在聖誕節即將降臨之際，全心投控（原晶悅國際，股號2718）發起「愛不止息，募集聖誕禮物」公益活動，以實際行動為弱勢兒童送...

新年必訪！ 6米雪人現身七股鹽山山頭

臺鹽七股鹽山年度大型藝術裝置療癒雪人23日Q萌登場！超吸睛6米高雪人圓滾滾身體、戴斗笠吃著枝仔冰的俏皮微笑佇立鹽山頂，呈...

中鼎8度名列TCSA、10度蟬聯DJSI

中鼎工程繼於日前揭曉的TCSA台灣企業永續獎，8度蟬聯入選「十大永續典範企業」，獲評服務業第一名佳績，永續報告獎亦榮獲服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。