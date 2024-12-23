碳費壓力大 「疑碳論」發酵？ 鋼界期待川普有正面影響

碳費壓力沈重，「疑碳論」在鋼鐵產業有逐步發酵趨勢，更多鋼界人士對川普即將就任美國新總統多有期待，主因在於川普多次在公開場合中表達對氣候變遷的懷疑，認為全球暖化更多是天氣變化的自然現象，而非人類活動的結果。

上市鋼廠主管說，川普不是唯一的「疑碳論」名人，如今他將在明年1月20日就任，川普2.0強勢回歸，如果能帶動全球「疑碳論」風潮，並產生正面影響，鋼鐵產業將受惠。

中鋼（2002）專家羅列豐富內容顯示，除了川普外，俄羅斯總統普丁多次公開指稱，氣候變遷確實存在，但主要是自然現象，而非人類活動的結果，對過度強調減碳政策持保留態度，而且俄羅斯是氣候變遷受益者，因為暖化可能使俄羅斯接近北極圈的土地更適合農業和經濟活動。

另英國前財政大臣奈傑爾勞森(Nigel Lawson)主張，對氣候變遷的恐慌被誇大，經濟適應比極端減排更有效。丹麥學者隆堡(Lomborg)主張氣候政策應更加務實，聚焦於技術創新和適應策略，而非激進的減排目標。

還有美國前環保署長普魯伊特(Scott Pruitt)任內多次質疑氣候科學的結論，反對「巴黎氣候協定」，認為對美國經濟不利。

鋼界指出，以上觀點因為與「碳中和」、「淨零碳排」的主流見解不同，業界長期都不敢表達。

如今川普即將回歸白宮掌權，他曾在2012年推文中聲稱，全球暖化是資本主義的騙局，目的是削弱美國的工業競爭力，認為氣候變遷的威脅被過度誇大，並指責相關議題經常被用來推動「昂貴且不必要的政策」，強調經濟增長和就業創造的重要性，並且在第一任期時就以具體行動退出「巴黎氣候協定」，若川普2.0能延續「疑碳論」，或可導正被誇大的碳排原罪。

上市鋼廠主管說，瓦特1776年發明蒸汽機後，西方狂燒煤炭200年，近50年新興經濟體起來就被要求碳中和、課碳稅，過程中明顯有貓膩、不公平。

台灣鋼鐵公會指出，國內即將實施的碳費制度旨在促進企業減少溫室氣體排放，推動產業向低碳經濟轉型，企業應積極採取減碳措施，以降低碳費負擔，同時為全球氣候變遷的緩解作出貢獻。