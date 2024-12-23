桃園也難逃蝸居？15坪小房10年交易量增近三成

房價相對親民的桃園也難逃「蝸居」？台灣房屋集團根據內政部不動產資訊平台最新數據，桃園各坪數住宅交易量變化，2024年交易量大宗仍集中在15~25坪，占前三季交易的三成，不過若和十年前同期相比，15坪以下的小坪數產品，買氣升溫的情況最明顯，十年間量增幅度達29.4%，桃園房屋坪數從2015年的32.7坪，縮減到31.9坪，縮水1.8坪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，15坪以下的小宅，因被許多行庫視為投資小套房，貸款條件較差，部分銀行甚至不承作，所以過去的買氣相對受限。

但近年房價走揚，導致小資買家下修購屋坪數；加上桃園有多個產業園區提供豐富職缺，吸引青年就業族移居，尤其中南部初到北部就業的「桃漂族」，以單身人士居多，對空間的要求不大，也帶動15坪以下小宅的居住需求，使買氣增溫的情況遠高於整體房市。

各坪數之間，交易量增幅第二名的為35~45坪的中坪數產品，增幅24.1%，成長性比15~25坪的物件更明顯，在近年房市盛行的小宅風潮中逆勢突圍。

張旭嵐指出，桃園的中坪數物件增溫，則主要受到育兒族與脫北族兩大買盤力挺。桃園房價較雙北平實，在相同預算下，能買到比雙北更大的坪數，吸引不少雙北家庭客移居，以今年11月桃園出生率達千分之8.22，高居六都第一，顯示親民房價給桃園家庭勇敢生育的底氣。

此外，35~45坪的物件，屬於正三房房型，甚至可以規劃成四房，且總價帶多半低於央行的豪宅限貸門檻，既可滿足空間需求，又能順利貸款，讓許多空巢型換屋族從55坪以上大宅，轉向空間適中的退休宅，使桃園的中坪數住宅買氣不減反增。

台灣房屋中正藝文直營店店長郭榛溱表示，桃園市15坪以內的低總價產品，主要集中在桃園區、A7重劃區和青埔高鐵特區，這些地方因有台鐵、機捷、高鐵等軌道運輸，不論是通勤還是返鄉都相對便利，成為外來就業人口的購屋熱門區段，其中又以總價700-900萬元的物件最受買盤青睞。