信義房屋人才招募新形象影片 年輕人「晉升沒有雙黃線」

信義企業集團推出全新人才招募形象影片，以簡練鏡頭語言帶出富啟發性的情節。影片主角是未滿30歲的年輕女性，踏入信義房屋門店，輕盈步伐依次經過「業務專員」與「專案經理」的座位，但她不止步於此，而是走向店內最深處的「店經理」位置，接起電話，開啟一天的工作，傳遞「晉升沒有雙黃線」的品牌優勢，也在年末向轉職族招手，探索更豐富的職涯舞台。

顛覆一般認知，認為年輕僱員無法晉升、擔當大任，主角心境「要走到這個位置，某些職場可能需要花好幾倍時間」，在信義企業集團「晉升沒有雙黃線，不論資歷只看能力」，精準刻畫集團對於同仁晉升的開放態度，強調能力導向的企業文化。

像是信義房屋忠孝永春店經理劉芠伶，24歲加入信義房屋，30歲就成為店長。她當初從花蓮北漂，用了比同儕更多時間才轉正，不被看好的情況下，她更努力充實自己，後來僅花1年就晉升為店主任，更在2年後再度以優秀表現晉升為專案經理。

劉芠伶後來活躍與業務區，籌辦大大小小的活動，外向積極的表現讓人印象深刻，在區主管、店長及朋友們鼓勵下，決定參選店長。「很多公司都是管理職有人離開，才能往上遞補，信義房屋是只要努力，就能晉升。」她分享，選上忠孝永春店長後接店時，僅有4名夥伴，作為新任且為數不多的女性店長，擁有很多嘗試空間，陪伴夥伴奮戰，帶店不到1年就讓業績破紀錄，團隊至今也成長到9人。從一個人，走到一群人，現在的劉芠伶，也為夥伴們規劃著在公司的成長與晉升之路。

另一位年輕晉升主管職的信義房屋行政中心經理花雅晴，初入職時是人資部專員，負責勤假優化與開拓招募管道，為了更好的服務，她選擇從幕僚轉戰前線業務，零基礎努力下，獲得該業務區5年內都未曾有人得到、新人業務最高榮譽「新秀」肯定。

「熟悉了業務戰場，才能成為最佳後勤。」花雅晴後來回到幕僚，開始長達3年的社區服務企劃工作，支援前線房仲貢獻社區維繫客戶關係。後來信義房屋邁入轉型階段，成立轉型辦公室後，擁有多重經驗的她拓展了更寬廣的工作面向，如商業分析、數位產品開發、專案管理等，且有機會以高階主管助理身份打開管理職視野。

隨著信義房屋轉型，在桃園、新竹、台中、台南、高雄的行政中心需要更具縱向及橫向綜合歷練的人選統籌領導，支援各區業務及擔任與總部溝通的橋樑，花雅晴在先前歷練加持下成了最佳人選。她從入職至今，一路從專員、主任、專案經理往上晉升，如今也再次突破自己，在36歲這年就以行政中心組經理身份領導17人團隊。

一直以來，信義企業集團致力於打造幸福職場，提供公平透明的晉升機制。曾有同仁在24歲即當上最年輕店長；亦有同仁入行1年2個月就選上店長。信義房屋憑藉全國直營的優勢，歡迎更多渴望挑戰與成長的年輕世代加入，針對業務除提供6個月保障底薪5萬元，入職後更有紮實基本功訓練，「師徒制」導航職涯，從零開始也不怕；針對幕僚也有完整的升遷制度，晉升不卡關，呼應影片精神「信義，幸福挺不同」打造各路人才的夢想職涯舞台，也誠摯歡迎年末轉職族一同加入。

招募形象影片：（https://www.youtube.com/watch?v=kICyL_7lMvw）