市場持觀望態度 豐興鋼筋型鋼開平盤

考量下游買氣偏向觀望態度，條鋼廠豐興今天發布最新牌價，鋼筋、型鋼與國內廢鋼報價均開出平盤。

豐興上週因俄羅斯小鋼胚價格下跌，回應客戶期待，鋼筋、國內廢鋼每公噸皆下跌新台幣200元；不過市場觀察，並未催出買氣出籠，豐興今天表示，主要回應市場觀望，因此本週採取平盤做法。

本週鋼筋每公噸新台幣1.8萬元，國內廢鋼每公噸8600元，型鋼維持每公噸2.48萬元。

本週國際原料行情方面，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每公噸持平為310美元，美國貨櫃廢鋼無報價，澳洲鐵礦砂由每公噸104.4美元跌至每公噸100.85美元。