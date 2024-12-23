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軒郁國際策略投資遠東生技 搶攻美容及健康產業商機

中央社／ 台北23日電

美容保養保健品牌廠軒郁今天宣布，日前董事會決議通過，將策略性投資遠東生技普通股，預計取得遠東生技1000張普通股，總投資金額新台幣4150萬元，持股比例約3.31%，將共同推動微藻外泌體，搶攻美容及健康產業商機。

軒郁國際發布新聞稿，看好遠東生技的微藻外泌體定序萃取技術，因此與遠東生技策略合作，將會結合軒郁多品牌經營優勢與市場行銷，以及超過百萬的會員基礎。

軒郁國際表示，本次策略聯盟，不僅是雙方在技術與市場資源上的深度整合，提升市場競爭力，讓軒郁國際旗下品牌可結合創新技術，打造創新且具有永續概念的美容與健康產品，並為未來拓展國際市場奠定基石。

展望未來，軒郁國際表示，將持續聚焦高附加價值產品的開發，透過策略聯盟以突破現有產業格局。

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