就愛住新大樓！ 這都一半購屋人買5年內房子
各都會區買房屋齡怎麼選？永慶房產集團觀察近一年七大都會區成屋大樓各屋齡帶交易量占比，高雄屋齡5年內大樓交易占比近5成，為七都最高，10年內大樓交易量占比也突破6成。
反觀台北，因房屋總價較高，屋齡40年以上的大樓占比逾2成，老宅交易居七都之首。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年高雄預售市場暢旺，新大樓供給充沛，且楠梓區、鳳山區等交易量大地區，總價還有1200萬內的新成屋可選擇，吸引剛性買盤進場，使得高雄近一年屋齡0-5年的大樓交易量占比高達49.6%。
台南近一年屋齡0-5年的占比為38.5%，排名第二，近一年屋齡10年內大樓占比也突破5成。
陳金萍說明，台南近年來建商積極購地推案，新大樓供給增加，加上台積電及許多科技大廠陸續投資台南，增加大量的就業機會，也提高購屋居住的剛性需求，尤其是南科周邊，吸引首購族群及南科員工喜愛，新屋市場交易暢旺。
在台北部分，近一年屋齡40年以上大樓交易占比為20.9%，30年以上占比高達35.2%，等於每3戶大樓交易就有1戶為30年以上。
陳金萍分析，台北市開發較早，現有房屋普遍屋齡較高，加上土地幾乎已被開發完畢，新增供給的大樓不多，因此，台北大樓交易屋齡相對偏高。
此外，台北房價高，預算有限下，消費者在購屋時會轉為購買屋齡較高的物件，不僅總價相對便宜、公設比又低，居住空間也較大，成了不少台北市首購族鎖定的目標。
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