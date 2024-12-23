快訊

漁業署人事單位傳霸凌 長官下禁孕令…女下屬不適不敢請假導致流產

德國聖誕市集汽車衝撞案釀5死，兇手「前穆斯林」的矛盾背景

停車優惠、機場接送門檻拉高 2025年信用卡服務再縮水

就愛住新大樓！ 這都一半購屋人買5年內房子

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄近一年屋齡0-5年的大樓交易量占比高達49.6%。圖／永慶房屋提供
高雄近一年屋齡0-5年的大樓交易量占比高達49.6%。圖／永慶房屋提供

各都會區買房屋齡怎麼選？永慶房產集團觀察近一年七大都會區成屋大樓各屋齡帶交易量占比，高雄屋齡5年內大樓交易占比近5成，為七都最高，10年內大樓交易量占比也突破6成。

反觀台北，因房屋總價較高，屋齡40年以上的大樓占比逾2成，老宅交易居七都之首。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年高雄預售市場暢旺，新大樓供給充沛，且楠梓區、鳳山區等交易量大地區，總價還有1200萬內的新成屋可選擇，吸引剛性買盤進場，使得高雄近一年屋齡0-5年的大樓交易量占比高達49.6%。

台南近一年屋齡0-5年的占比為38.5%，排名第二，近一年屋齡10年內大樓占比也突破5成。

陳金萍說明，台南近年來建商積極購地推案，新大樓供給增加，加上台積電及許多科技大廠陸續投資台南，增加大量的就業機會，也提高購屋居住的剛性需求，尤其是南科周邊，吸引首購族群及南科員工喜愛，新屋市場交易暢旺。

在台北部分，近一年屋齡40年以上大樓交易占比為20.9%，30年以上占比高達35.2%，等於每3戶大樓交易就有1戶為30年以上。

陳金萍分析，台北市開發較早，現有房屋普遍屋齡較高，加上土地幾乎已被開發完畢，新增供給的大樓不多，因此，台北大樓交易屋齡相對偏高。

此外，台北房價高，預算有限下，消費者在購屋時會轉為購買屋齡較高的物件，不僅總價相對便宜、公設比又低，居住空間也較大，成了不少台北市首購族鎖定的目標。

近一年七都成屋大樓各屋齡帶交易量占比。資料來源／永慶房屋
近一年七都成屋大樓各屋齡帶交易量占比。資料來源／永慶房屋

延伸閱讀

北市大樓7旬清潔婦疑工作不慎 墜至地下1樓送醫不治

高雄百繪

北巿重慶南路大樓地下充電樁施工突起火...3人送醫

內湖國小校舍大樓獲「鑽石級」標章 教育局：未來校舍改建至少黃金級

相關新聞

就愛住新大樓！ 這都一半購屋人買5年內房子

各都會區買房屋齡怎麼選？永慶房產集團觀察近一年七大都會區成屋大樓各屋齡帶交易量占比，高雄屋齡5年內大樓交易占比近5成，為...

兩大買盤力挺 桃園這產品逆勢突圍 10年增24%

房價相對親民的桃園也難逃「蝸居」？台灣房屋集團根據內政部不動產資訊平台，統計桃園各坪數住宅交易變化，今年前三季最大宗為1...

桃園也難逃蝸居？15坪小房10年交易量增近三成

房價相對親民的桃園也難逃「蝸居」？台灣房屋集團根據內政部不動產資訊平台最新數據，桃園各坪數住宅交易量變化，2024年交易...

信義房屋人才招募新形象影片 年輕人「晉升沒有雙黃線」

信義企業集團推出全新人才招募形象影片，以簡練鏡頭語言帶出富啟發性的情節。影片主角是未滿30歲的年輕女性，踏入信義房屋門店...

全家攜手最強 IP「吉伊卡哇」 七款實用周邊限店販售

全家12月25日起祭出多款超萌聯名活動，與「吉伊卡哇」合作集點加價購活動，包含絨毛吊飾、造型盤、浮雕杯等多款獨家且實用小...

走出健康！雅豐盃慈善公益健走累計捐款破260萬元

「雅豐盃」慈善公益健走活動以「您來運動，雅豐就為您捐一百元」為號召，鼓勵參與民眾走出健康還可以做公益，至今吸引超過2.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。