全家攜手最強 IP「吉伊卡哇」 七款實用周邊限店販售

全家12月25日起祭出多款超萌聯名活動，與「吉伊卡哇」合作集點加價購活動，包含絨毛吊飾、造型盤、浮雕杯等多款獨家且實用小物必買；「全+1社群電商」店舖LINE團購限定更有販售多款周邊商品，讓粉絲們免出國免排隊，也能感受到吉伊卡哇的療癒魅力。此外，也推出與迪士尼超人氣IP「小熊維尼」的「盲盒系」餐盒，便利商店即將掀起可愛旋風。

今年最可愛的聯名來了！全家便利商店於12月25日起，攜手來自日本，以現象級風暴席捲全球的治癒系IP「吉伊卡哇」推出集點加價購活動，系列商品都是全通路獨家販售。

全家表示，此次共推出七項生活實用好物，首推角色絨毛吊飾，手中抱著鮮紅草莓的吉伊卡哇、小八貓與兔兔，可以400點+379元換購；同時也推出實用的造型盤與浮雕杯，兩款商品皆可以400點+249元擁有，還有造型磁鐵夾(三入一組)，400點+149元一次可以收藏經典角色。另有，可愛又實用的餐具組(白、粉兩款任選)一樣400點+199元。冬天冷雨綿綿，還可以400點+299元換購透明直傘，傘面是吉伊卡哇與朋友們在櫻花紛飛之下玩耍的可愛情景，一把撐起療癒好心情。

最後則是絨毛筆袋，分別有吉伊卡哇及小八貓兩款，可愛隨身攜帶。獨家商品數量有限，12月25日起，點選全家會員APP中的兌點趣，接著點選兌點商城中的「吉伊卡哇」，即可以線上支付的方式下單想要的商品。

除了集點加價購，即日起，於「全+1社群電商」店舖LINE團購限定也可買到許多吉伊卡哇周邊商品，消費者可於全台全家店舖Line群組「全+1社群電商」下訂，首推粉絲旅日必搶的伴手禮「吉伊卡哇醬油風味杯麵」，特價75元(原價99元)。此外， 12月30日將推出「米樂繽紛爆米花(焦糖)」，限量商品特價168元(原價285元)。

今年全家鮮食陸續推出與IP聯名、盲盒概念餐盒帶動消費者搶購，全家便利商店結合迪士尼超人氣IP「小熊維尼」，12月25日起，系列商品首推「盲盒系」餐盒，主餐以以蘋果肉桂紅醬燴飯搭配維尼造型蛋皮；配菜則有蜂蜜佐蘋果、馬鈴薯泥，搭配炸魚排及多種蔬菜；每盒還能抽到小熊維尼的造型貼紙、橡膠杯墊、角色造型磁貼或造型吊飾(隨機4選1)每盒再附贈彩繪餅乾一份，驚喜滿分，絕對是這個聖誕節最值得收藏及大小朋友送禮的首選，每盒售價149元，12月25日起限量販售。

此外，粉絲們更別錯過系列鮮食商品，以小熊維尼最愛的蜂蜜與蘋果為靈感推出「蜂蜜蘋果咖哩雞歐姆蛋飯」，香甜咖哩佐滑嫩歐姆炒蛋，搭配外盒蜂蜜罐與喜熊維尼包裝，彷彿與維尼一起共進午餐，售價89元；最後則是超萌的「小熊維尼蕃茄蛋包飯飯糰」，使用蕃茄醬拌飯加上厚烘蛋皮，加熱食用口感更香醇。