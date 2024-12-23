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金興精密擬明年1月14日上市 暫定承銷價40元

中央社／ 台北23日電

車用散熱系統風扇與空調鼓風機廠金興精密今天表示，暫定2025年1月14日掛牌，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣4080張，競拍底價新台幣32元，最高投標張數520張，暫定承銷價40元。

金興精密說明，競拍時間為12月24日至26日，12月30日開標；2025年1月2日至6日辦理公開申購，1月8日抽籤。

金興精密董事長施春景透過新聞稿表示，北美市場持續穩健成長，汽車投保率高達9成，近年來保險公司推出價格實惠的售後維修市場件（AM）汽車保單，提升售後維修市場件需求。

泰國布局，施春景指出，中美貿易摩擦促使產業供應鏈向東協地區轉移，金興精密位於泰國春武里府的生產基地，可受惠東協地區轉單效應。

在電動車布局，金興精密指出，透過電子件風扇產品積極布局電動車領域，在泰國廠區擴大導入全自動化無刷馬達產線。

從出貨比重來看，今年前3季傳統風扇占金興精密業績比重約70%，電子件風扇占比約19.3%。從市場來看，2023年北美占金興精密整體營收比重超過76%。

布局 泰國

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