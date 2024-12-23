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兩大買盤力挺 桃園這產品逆勢突圍 10年增24%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園房市示意圖。台灣房屋提供
桃園房市示意圖。台灣房屋提供

房價相對親民的桃園也難逃「蝸居」？台灣房屋集團根據內政部不動產資訊平台，統計桃園各坪數住宅交易變化，今年前三季最大宗為15~25坪，達5,772筆，占比逾三成。

若和十年前同期相比，則以15坪以下的小坪數產品，買氣升溫情況最明顯，十年間量增幅度達29%。

另外35~45坪的中坪數產品，十年增幅24%，增幅排名第二，在近年一片小宅風潮中逆勢突圍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園中坪數物件增溫，主要受到「育兒族」與「脫北族」兩大買盤力挺。

她表示，桃園房價較雙北平實，在相同預算下，能買到比雙北更大的坪數，吸引不少雙北家庭客移居，以今年11月桃園出生率達千分之8.22，高居六都第一，顯示親民房價給桃園家庭勇敢生育的底氣。

此外，35~45坪物件，屬於正三房房型，甚至可以規劃四房，且總價帶多低於央行豪宅限貸門檻，可滿足空間需求，又能順利貸款，讓許多空巢型換屋族從55坪以上大宅，轉向空間適中的退休宅，使桃園的中坪數住宅買氣不減反增。

台灣房屋中正藝文直營店店長郭榛溱表示，桃園35-45坪的「輕換屋宅」，集中在中路、小檜溪和經國等三大新興重劃區，目前最受歡迎的中坪數產品，總價約在1,500-1,700萬之間，跟雙北比起來，換屋的壓力相對輕，也因而使家庭客捨棄雙北的「老小貴」，遷居桃園住進「新大俗」社區。

張旭嵐表示，15坪以下的小宅，因被許多行庫視為投資小套房，貸款條件較差，部分銀行甚至不承作，所以過去的買氣相對受限。

但近年房價走揚，小資買家基於總價下修購屋坪數；加上桃園有許多產業園區提供豐富職缺，吸引青年就業族移居，尤其中南部初到北部就業的「桃漂族」，以單身人士居多，對空間的要求不大，也帶動15坪以下小宅的居住需求。

郭榛溱表示，桃園15坪以內低總價產品，集中在桃園區、A7和青埔特區，這些地方有台鐵、機捷或高鐵，通勤便利，成為外來就業人口購屋熱門區段，其中又以總價700-900萬元的物件最受買盤青睞。

桃園近10年前三季住宅交易量依面積統計。資料來源／台灣房屋
桃園近10年前三季住宅交易量依面積統計。資料來源／台灣房屋

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