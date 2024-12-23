軒郁策略投資遠東生技 攜手開創微藻外泌體應用新紀元

軒郁（6703）23日宣布，經董事會決議通過，將斥資4,150萬元策略性投資遠東生技（6886）私募普通股，未來將占遠東生技3.31%，共同推動備受全球矚目的最新研發成果—微藻外泌體，為美容及健康產業帶來劃時代的變革。

軒郁國際表示，將投資遠東生技1,000張普通股，此項策略合作將結合台灣微藻科技領導企業-遠東生技獨步全球的微藻外泌體定序萃取技術，以及軒郁國際在品牌經營與市場行銷方面的深厚經驗與卓越實力，共同打造創新且永續的美容與健康產品，引領市場發展趨勢。

軒郁國際表示，該公司擁有卓越的多品牌經營優勢與超過百萬的忠實會員基礎，深度掌握市場脈動與消費者需求。遠東生技則以逾40年的微藻研究技術經驗和領先業界的創新實力享譽國際。本次策略聯盟不僅是雙方在技術與市場資源上的深度整合，更展現了雙方以創新驅動產業發展的共同願景，將為全球消費者提供更具效益與價值的產品選擇。

微藻外泌體是遠東生技突破性生物科技的卓越成果，其源自天然微藻，富含強大活性及修復因子，並已在美容抗老領域取得多項實驗驗證，展現了極高的應用潛力。更重要的是，微藻來源符合當前全球對於環保與永續發展的高度重視。透過本次合作，軒郁國際將攜手遠東生技深化技術研發與生產製造，共同開發一系列符合市場需求的美容與保健品。

軒郁國際堅信，本次與遠東生技的策略合作，不僅將憑藉其卓越的技術優勢與產品創新，為軒郁國際旗下品牌開創科技與創新結合的新篇章，更將為雙方企業在國際市場的拓展奠定穩固的基石。展望未來，軒郁國際將持續聚焦於高附加價值產品的開發，透過策略聯盟不斷突破現有產業格局，為股東、廣大消費者與整體社會創造更豐碩的價值。