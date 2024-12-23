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拓展亞太版圖 拍檔投資日本主題樂園軟體服務商 Cresson

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

智慧零售解決方案供應商拍檔宣布，投資日本主題樂園軟體服務商Cresson Inc.，雙方將進一步合作並強化軟硬整合的智慧零售服務解決方案，透過Cresson在日本已超過3,000家的服務據點，深化拍檔科技在日本市場的品牌市占率及服務版圖。

拍檔致力於推動亞太地區餐飲零售業的數位轉型，佈局日本市場更是拓展亞太藍圖的重要一環，藉由此次投資Cresson，拍檔科技將進一步強化在亞太市場的領導地位。

拍檔總經理王保鋅表示，「Cresson目前在日本已為超過3,000家餐飲和零售商提供解決方案及服務，其中更包含知名的主題樂園軟體服務。拍檔科技非常期待將Cresson的技術服務與拍檔科技的創新解決方案結合，進一步提升雙方在日本市場的競爭力，為更多跨國品牌客戶提供更加全面的軟硬體整合服務。」

Cresson Inc. 社長会田邦広表示，「拍檔的國際經驗與資源對於Cresson而言極為重要，我們將攜手服務跨國品牌，幫助客戶提升營運效率並拓展市場。未來三到五年，我們有信心實現顯著的收入增長，並引領日本零售及主題樂園行業的數位轉型。」

Cresson Inc. 深耕日本餐飲與零售市場及主題樂園市場，以服務為核心，專注於提供現場技術支援及解決方案，並擁有豐富的實務經驗。拍檔科技將充分發揮Cresson在現場服務及專業支援方面的優勢，結合自身資源與技術，進一步提升日本市場的的服務品質、市佔率及競爭力。

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