走出健康！雅豐盃慈善公益健走累計捐款破260萬元

「雅豐盃」慈善公益健走活動以「您來運動，雅豐就為您捐一百元」為號召，鼓勵參與民眾走出健康還可以做公益，至今吸引超過2.6萬人參與，七屆雅豐盃捐款累計突破260萬元，在歲末寒冷裡，為社會帶來更多善的循環與溫暖力量。

邁入第七屆的「雅豐盃」慈善公益健走，聖誕節前於潭子僑忠國小展開，特別邀請職棒啦啦隊Amis代言活動，吸引逾5,000位民眾熱情參與。

雅豐不動產團隊是台中在地知名企業，連續七年舉辦「雅豐盃」公益健走活動一年辦得比一年熱鬧，讓更多人一同響應一起做公益。

所捐贈金額用來協助神岡、潭子地區中低收入戶；另捐贈給大雅區的上楓國小、神岡區的社口國小、沙鹿區的北勢國小、潭子區的僑忠國小、豐原區的豐原國中、合作國小、后里區的啟明學校營養午餐和急難救助；還有捐贈給台灣視障按摩協會、惠明教養院、台灣行動菩薩協會、台中市愛幼協會。

今年首次邀請到台中市之光-競走女將鍾紹薰參與，112年全國運動會台中市代表隊，田徑競走項目由年僅18歲的鍾紹薰出賽，首次參賽即拿下女子組20公里銀牌的佳績。

此次活動特別頒發年輕女將鍾紹薰獎學金，為鼓勵運動與健康，未來有機會成為鍾紹薰長期的贊助企業。

雅豐不動產團隊董事長紀樹能表示，感謝贊助活動的65家企業單位，因為眾人的愛心讓社會更美好，也期許未來一起幫助更多弱勢團體。

第七屆「雅豐盃」慈善公益健走活動，結合歡樂裝扮比賽，用嘉年華會健走方式增進聖誕繽紛過節氣氛，現場還會有聖誕老公公送精美禮品給小朋友，現場並有免費視障按摩、長青學苑太鼓表演團隊、后里啟明學校舞獅、僑忠國小學生直笛表演、哈薩克薩克斯風重奏樂團，還有許多綠能減碳攤位的宣導。

紀樹能指出，透過「雅豐盃」公益健走活動，真正實現SDGs永續發展目標，將愛與希望擴及到身邊所有的人，只要願意付出愛心社會就能更美好，也藉由捐款拋磚引玉，讓更多人去關懷到社會上弱勢族群，更鼓勵大眾，工作之餘也要多走出戶外運動，擁有健康才是個人與家庭的無價之寶。

雅豐成立於1997年底，配合公司成立20年而舉辦第一屆雅豐盃公益健走活動，由於長期深耕大雅、神岡、豐原、潭子、后里、沙鹿、北屯等區域，深知客戶需求，主打以客戶為導向設計建案，配合買方客製化的變更需求，深獲消費者喜愛，歷年銷售50多個建案均順利完銷。

如今，雅豐不動產團隊已是擁有建設、營造、代銷、仲介、建材、綠能共六個部門的專業團隊，提供垂直整合一條龍服務；雅豐更從早期的3個人增加至目前200多人，雅豐不動產團隊期許，讓每個客戶住的不只是一間房子，更是一個充滿幸福的空間。