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亞諾法發展駱駝科抗體技術 推全球首創NanoAb產品目錄

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞諾法（4133）23日宣布，推出全球首創且持續擴增的NanoAb產品目錄，加速藥物研究與Digital RNA全方位革命性發展。公司說明，NanoAb源自駱駝科抗體，相較過去20年傳統小鼠與兔單株抗體，展現出革命性的創新。駱駝科抗體服務模式近年逐漸受到關注，亞諾法將成為全球第一家專注於建立高通量生產平台的公司，掌握生成廣泛且易於獲取的駱駝科抗體資源。

此外，目前駱駝科抗體仍以帶有抗體Fc片段的完整抗體結構為主，嚴重限制了其在治療、診斷及RNA轉譯領域的應用。亞諾法克服了這些挑戰，成功研發、生產並商業化多樣化的微小結構NanoAb™產品，成為新世代創新抗體與RNA產品的基礎與模組化組成元素。

亞諾法表示，NanoAb僅由VHH重鏈（15KDa）構成，其大小僅為傳統抗體（150KDa）的十分之一。由於體積小，NanoAb可利用多種蛋白表達平台（如大腸桿菌、哺乳動物細胞與無細胞小麥胚芽系統）高效生產。此外，相較於傳統抗體的scFv，NanoAb具備更高的溶解度，並在酸鹼值、溫度及酵素壓力下具有極佳的穩定性，便於下游應用的純化過程。

NanoAb在親和力與特異性上的能力，顯著優於小鼠與兔單株抗體。這些獨特性首次應用於2018年的VHH藥物，用於治療血栓性血小板減少性紫斑症及血栓性疾病，並於2022年實現基於慢病毒的VHH CAR T療法以治療多發性骨髓瘤。目前，VHH抗體亦在癌症治療的重組雙特異性IgG抗體臨床試驗中進行評估。這些重要里程碑標誌著VHH抗體作為對抗人類疾病與未滿足醫療需求的強大武器的新時代。

亞諾法指出，NanoAb除了作為持續擴增的VHH抗體產品目錄外，公司也計畫於2025年推出包括結合NanoAb、nanoBiTE及nanoTriTE等多元化NanoAb產品。亞諾法是這些創新產品的唯一製造商與供應商，並透過經銷商網絡服務全球市場。更重要的是，NanoAb VHH的短片段核酸序列可以轉化嵌入mRNA及環狀RNA分子結構中，從而建立全新RNA生物製劑，用於體外（ex vivo）與原位（in situ）應用。這在傳統抗體的VH+VL長片段核酸序列結構中是無法實現的。實質上，NanoAb實現了從analog蛋白質到digital mRNA的轉型，無縫結合人工智慧的未來鋪設了激動人心的藍圖。

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