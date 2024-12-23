時碩工業獲得113年度「桃金企業獎」ESG 企業治理獎

精密金屬加工大廠時碩工業（4566）榮獲113年度「桃金企業獎」-ESG企業治理獎。該獎項由桃園市長張善政親自頒發，以「建立健全的公司治理架構，展現營運績效」為宗旨，從確保企業合法合規、責任制度建立為出發點，展現完善的管理制度、董事監督機制，並強化風險管理與內部控制對營運績效的正向影響。

「桃金企業獎」以桃園企業為主角，為全台第一個縣市政府ESG獎，透過獎項彰顯於各領域中成就非凡之優質企業，透過獎勵其對桃園的貢獻，呈現桃園在地具優良企業社會責任之職場。今年度將原「金牌企業卓越獎」通盤融入ESG概念，期許透過選拔、給予榮譽的方式，找到桃園兼顧EPS及ESG全領域的標竿企業。

113年桃金企業獎共計有170家參賽、經過專業評審團3個月的努力，時碩能在ESG企業治理獲得大獎實屬不易，而且這是創辦人黃亞興自草創時碩一路走來、對企業永續的堅持以及以身作則的落實。本獎項也是對時碩的優秀公司治理予以認可。

黃亞興也感謝桃園市政府創造良好經商環境，讓企業能安心在桃園打拼、在國際競爭、追求企業永續發展，真正落實桃金獎之理念。

黃亞興特別強調，時碩在以下幾方面的努力：

首先是「崇本務實以同理心出發」賦權授權的組織、開放透明的文化、敏捷當責的組織。其次為「聚焦強化差異化競爭優勢」崇本務實、強化核心的管理與數位串連的結構。

第三為「培養內部創業家」在內部要培養更多專業當則有企圖心的領導者，企業家精神的專業經理人。第四是「群聚大平台」在產業界打造一個找夥伴打群架資源整合大平台。第五為「要精不要多」在全球各利基市場成為前五強標竿客戶的策略夥伴。

黃亞興表示，時碩集團深耕全球利基市場，為汽車、工業及航太精密金屬製品一站式全方位價值整合者，以專業、系統及國際化打造一個學習型組織的團隊，並期許成為傳統產業群聚平台的領頭羊。

另外，時碩將持續推動做專、做精、做強、不做獨大，整合一起做大的經營理念，為台灣精密金屬加工產業奮鬥，透過找夥伴打群架的方式，一起做強做大，以期創造與夥伴共生、共榮、共享的產業群聚大平台。

而這個獎項也再次表明，時碩作為行業領袖之一，將繼續推動行業最佳的公司治理實踐，並在未來為股東和社會創造更多價值。