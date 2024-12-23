只顧青年還不夠 高齡友善宅政策須收費多元與跨域合作

一群台灣高齡友善住宅的社會實踐家，日前共聚一堂，為政府推動相關政策提出策略建議，希望從顧及財務永續與跨業協作角度，奠定台灣的高齡者安居政策。

社團法人台灣高齡產業創新發展協會（高創會）20日在台中市通豪大飯店，舉辦「2024高齡友善住宅產業發展願景座談會」，邀請業界專家從不同角度，分享其高齡友善住宅經營管理的經驗，除凝聚產業界共識，也為推動台灣的高齡友善住宅獻策。

無齡創意股份有限公司執行長柳智升指出，台灣的社會人口結構正以飛快速度邁向超高齡化，但相關住宅政策仍未相應調整，目前多聚焦在社會住宅興建及青年族群居住正義等議題。近年產業界雖時有投入高齡友善住宅發展的案例，但服務模式不夠具體，軟硬體設計多以不動產開發及後端照顧邏輯為主流思考，很難貼近目標客群的實際需求。

柳智升表示，借鑑日本經驗，跨部會的政策合作模式才是解方，產業創新需要政策引導協作，如果任由各自發展勢必難以聚焦，導致效率不彰，也趕不上暴增的高齡友善居住需求。

這次座談會邀請國家住宅與都市更新中心董事長花敬群、高創會高齡友善住宅委員會共同召集人林博文、三尋企業有限公司總顧問蔡芳文、好好園館創辦人紀金山、台灣樂齡建築發展協會理事長李柏憲等人共同參與，分享其在各自領域的實證經驗。

曾任內政部政務次長的花敬群，任上即在籌謀高齡者住宅政策。他在座談會中指出，很多團體已在嘗試發展相關模式，30年一路走來，似乎已經看到有些正在萌芽。他認為，台灣的住宅政策不能只以青年和弱勢群體為重心，也應擴及到高齡者；尤其高齡者較缺乏韌性與彈性，更需要政府政策提供協助。他說：「不可否認，從政治層面看，高齡者住宅需求是個話題，但反映到政策上的比例就是不夠！」

針對台灣高齡友善住宅的發展方向，與會者從理念倡議到落地實踐，總結出兩個重要共識，分別是：一、財務永續：高齡友善住宅不應採行社會福利制度架構，應開放多樣化的收費機制，才能對應滿足高齡者的多元與不同的消費需求，並奠定營運商永續的財務基礎。

二、異業協作的必要性：不論在土地取得、建物空間規劃、科技設施運用、服務項目提供，以及人力資源培育，都要透過不同的住宅產品定位與入住需求，進行跨領域協作，以形成高齡友善的住宅產業鏈。