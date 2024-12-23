貨櫃輪大爆艙暫停收貨 歐美線滿到農曆年後

貨櫃輪爆艙，元月不收貨。全球因應川普效應，各國重點產業為「避關稅、洗產地」，搶運風潮再起，運力需求大增，國內大型航商首度傳出，因艙位爆滿、暫停收貨，明年元月國內特定航商已不收單，歐美線滿到農曆年後。

因此，12月平均運價較11月大幅成長，上海集裝箱出口運價指數（SCFI）漲幅達10%，遠東-歐洲線漲幅達50%，長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）12月營收有望重返年、月雙增。船公司規劃，2025年1月1日起還要再調漲歐美線運價，且調幅可能比預期更大，旺季效應也延續到明年第1季。

華人農曆年趕出貨旺月到來，加上擔心美國新總統川普上任後新關稅政策，趕出貨力道比原預期還大，原本往年運價在12月就會開始轉淡，今年12月貨櫃輪運價卻意外大漲，貨櫃三雄12月營收有望出現「年月雙增」。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價 圖／經濟日報提供

法人推估，12月貨櫃平均運價比11月好，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海12月營收表現有望逆勢成長，第4季營收表現比預期好，讓今年全年獲利出現想像空間。

據統計，貨櫃輪運價自10月開始下滑，11月中旬寫下波段低點，不過在美國總統大選不斷變化下，貨櫃突然開始增加，貨櫃輪又因應船舶調度困難，運價也下跌情況下出現減班，使貨櫃輪供需再度失衡，運價自11月下旬開始向上衝。

近一個多月來運價反彈幅度驚人，遠東-歐洲運價每20呎櫃來到3,733美元，狂飆50%，遠東到美東漲幅也有12.9%，至於遠東到美西上揚9.9%；讓貨櫃三雄第4季獲利表現有望比原先好，即便無法突破第3季旺季水準，但也有望維持在今年次高，且有機會挑戰第3季營運數字。

長榮海運2024年累計前三季稅後純益達1,087.54億元，年增239.4%，每股純益50.68元；陽明累計前三季稅後純益516.34億元，較去年同期增加750%，每股純益14.79元；萬海累計前三季稅後純益達346.23億元，每股稅後純益12.34元。

展望2025年，全球貨櫃輪業者相繼認為，中東地緣政治造成紅海危機無解，全球貨櫃輪長期供需吃緊，再加上明年新船交船量開始下降；全新海運聯盟2025年即將上路，全新合作模式有助貨櫃輪走勢愈來愈健康。

萬海總經理謝福隆日前就直言三大因素讓2025年貨櫃輪市場依舊維持高運價。首先國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）談判針對自動化議題沒有共識，明年元月15日美東罷工壓力相當大；其次，全球貨櫃輪租船需求很旺，租金價格居高不下；第三，紅海危機無解、船舶大型化持續造成各大知名港口塞港，造成船舶供給吃緊。