貨櫃輪大爆艙暫停收貨 歐美線滿到農曆年後

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
全球因應川普效應，各國重點產業為「避關稅、洗產地」，搶運風潮再起，運力需求大增，國內大型航商首度傳出，因艙位爆滿、暫停收貨。（聯合報系資料照）
全球因應川普效應，各國重點產業為「避關稅、洗產地」，搶運風潮再起，運力需求大增，國內大型航商首度傳出，因艙位爆滿、暫停收貨。（聯合報系資料照）

貨櫃輪爆艙，元月不收貨。全球因應川普效應，各國重點產業為「避關稅、洗產地」，搶運風潮再起，運力需求大增，國內大型航商首度傳出，因艙位爆滿、暫停收貨，明年元月國內特定航商已不收單，歐美線滿到農曆年後。

因此，12月平均運價較11月大幅成長，上海集裝箱出口運價指數（SCFI）漲幅達10%，遠東-歐洲線漲幅達50%，長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）12月營收有望重返年、月雙增。船公司規劃，2025年1月1日起還要再調漲歐美線運價，且調幅可能比預期更大，旺季效應也延續到明年第1季。

華人農曆年趕出貨旺月到來，加上擔心美國新總統川普上任後新關稅政策，趕出貨力道比原預期還大，原本往年運價在12月就會開始轉淡，今年12月貨櫃輪運價卻意外大漲，貨櫃三雄12月營收有望出現「年月雙增」。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價 圖／經濟日報提供
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價 圖／經濟日報提供

法人推估，12月貨櫃平均運價比11月好，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海12月營收表現有望逆勢成長，第4季營收表現比預期好，讓今年全年獲利出現想像空間。

據統計，貨櫃輪運價自10月開始下滑，11月中旬寫下波段低點，不過在美國總統大選不斷變化下，貨櫃突然開始增加，貨櫃輪又因應船舶調度困難，運價也下跌情況下出現減班，使貨櫃輪供需再度失衡，運價自11月下旬開始向上衝。

近一個多月來運價反彈幅度驚人，遠東-歐洲運價每20呎櫃來到3,733美元，狂飆50%，遠東到美東漲幅也有12.9%，至於遠東到美西上揚9.9%；讓貨櫃三雄第4季獲利表現有望比原先好，即便無法突破第3季旺季水準，但也有望維持在今年次高，且有機會挑戰第3季營運數字。

長榮海運2024年累計前三季稅後純益達1,087.54億元，年增239.4%，每股純益50.68元；陽明累計前三季稅後純益516.34億元，較去年同期增加750%，每股純益14.79元；萬海累計前三季稅後純益達346.23億元，每股稅後純益12.34元。

展望2025年，全球貨櫃輪業者相繼認為，中東地緣政治造成紅海危機無解，全球貨櫃輪長期供需吃緊，再加上明年新船交船量開始下降；全新海運聯盟2025年即將上路，全新合作模式有助貨櫃輪走勢愈來愈健康。

萬海總經理謝福隆日前就直言三大因素讓2025年貨櫃輪市場依舊維持高運價。首先國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）談判針對自動化議題沒有共識，明年元月15日美東罷工壓力相當大；其次，全球貨櫃輪租船需求很旺，租金價格居高不下；第三，紅海危機無解、船舶大型化持續造成各大知名港口塞港，造成船舶供給吃緊。

營收 萬海

延伸閱讀

2美海軍飛行員遭擊落 紅海上空彈射逃生…美軍曝真相：自家軍艦誤擊

美軍大黃蜂戰機紅海遭友軍誤擊！2飛行員彈射逃生成功 1人輕傷

陽明24日線上法說 展望聚焦

陽明股價慘跌⋯水手嘴硬：我們的人！網懶理狠酸牆頭草

相關新聞

貨櫃輪大爆艙暫停收貨 歐美線滿到農曆年後

貨櫃輪爆艙，元月不收貨。全球因應川普效應，各國重點產業為「避關稅、洗產地」，搶運風潮再起，運力需求大增，國內大型航商首度...

點子農場／在第三故鄉 實現地方創生

最近，三意學校邀請了一群地方創生的意見領袖朋友，以「第三故鄉」為主題來對話。我們討論並試圖回答一個問題：如何透過「第三故...

經濟選書／尋找好點子 打造千萬事業

我不看體育比賽，也不喜歡賭博，但我能發現「趨勢」。

行銷望遠境／留住老顧客 從轉換成本著手

生產觀念轉變為行銷觀念後，賣方市場也隨著演變為買方市場，而在消費者意識抬頭、選擇性大增之下，顧客不一定要鍾情哪一家公司，...

川普揚言提高關稅 貨櫃三雄營運可望更上層樓

美國準總統川普揚言要對許多國家進口產品大幅提高關稅，業內專家分析貨櫃輪「消息面」、「營運面」及「基本面」等三大面向，全球...

台灣最貴飯店來了！遠超涵碧樓、雲品 它怎衝破「2萬元」本土房價天險？

最近日月潭高級飯店的競爭賽道，突然熱鬧起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。