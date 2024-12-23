川普揚言提高關稅 貨櫃三雄營運可望更上層樓

美國準總統川普揚言要對許多國家進口產品大幅提高關稅，業內專家分析貨櫃輪「消息面」、「營運面」及「基本面」等三大面向，全球貨櫃輪市場明年有望維持高運價，貨櫃三雄營運可望更上層樓。

「消息面」而言，川普放話上任後將對中國大陸、墨西哥、加拿大三國銷美產品增加10%至25%關稅，全球海空運業為避開可能的額外新關稅壓力，川普2.0推動前勢必出現提前拉貨潮，有望出現新一波搶運大潮。

為規避關稅政策，不少貨主2025年元月已規劃趕在川普新關稅實施前出貨到墨西哥，再進入美國。

「營運面」方面，美國東岸罷工醞釀中，2025年1月15日是最後期限，若談判不成罷工成真，將重演2021缺工、塞港走勢，造成全球「運價」與「運量」大亂；再加上貨櫃輪受紅海危機衝擊，長期供需仍舊吃緊，明年新船交船開始下降，關鍵要看中東地緣政治臉色；全新海運聯盟開始上路，合作模式變化。

「基本面」部分，全球航運龍頭2024年實際獲利大幅成長、2025年股利成長可期，資金正簇擁至航運股，加上貨櫃三雄今年獲利亮眼，表現比大盤強勢，2025年還有川普2.0導致提前拉貨潮，預料重演2018貿易戰航運股漲勢，加上高殖利率護城河特性，在資金移轉效應下，不排除成為資金避風港。