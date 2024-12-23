經濟選書／尋找好點子 打造千萬事業

我不看體育比賽，也不喜歡賭博，但我能發現「趨勢」。

夢幻的體育活動愈來愈盛行，體育博彩也是如此。因此，我和當時的合作夥伴決定建立一個夢幻體育博彩網站：BetArcade。我們的Facebook 應用程式上有許多這類的體育遊戲玩家，我們認為可以將他們推向體育博彩網站。這是很容易賺的錢。

在向程式設計師支付了六個月的費用（約10萬美元）來建立網站，我們另外支付了1萬美元請律師告訴我們，在線賭博是合法的。我們推出了這個網站。圖像呈現令人驚嘆。效果非常棒。

但是，沒有人到這個網站來。一點反應也沒有。

現在我們真的完蛋了，錢也快用完了。在我們的最低點，我在絕望中靈光一現：我們最大的問題是什麼？有其他人分享過這樣的問題嗎？有什麼樣的解決方案是我們有能力快速創建的嗎？

我們不斷抱怨OfferPal（我們各種賺錢遊戲的支付方式提供者）收取高額費用。他們對每筆交易收取50％的費用，並且忽略我們提出的每一個升級建議。我們非常不喜歡他們。

「你知道，如果我們自己做的話，我們可以為人們提供更好的利潤。」我與我的商業夥伴安德魯討論。我立即打電話詢問幾個擁有Facebook遊戲程式的朋友，如果其他支付軟體抽取的佣金更低，是否願意更改支付廠商。結果證明這根本輕而易舉。

我一直在Reddit上很活躍。我非常了解這個社群。我知道用戶喜歡什麼以及他們如何與網站互動。從這裡逆向倒推回來，我把注意力集中在所有Reddit用戶都喜歡的事情上：分享圖片。在當時，愈來愈多人依賴一個名為Imgur的新網站來託管他們病毒般的迷因圖像。

在Reddit首頁上，每兩個貼文就有一個包含Imgur託管的圖片。雖然任何人都可以免費使用Imgur，但該公司提供專業訂閱方案。如果我以大幅折扣提供專業方案，這些Reddit用戶會付費嗎？

那個時候，我去拜訪Facebook時代的導師、後來創立GoodRX的道格．赫希（Doug Hirsch），詢問他對這個點子的看法如何。他說這行不通，他認為沒有足夠軟體使它成為可行的長期業務。

不要讓別人的懷疑阻止你找出真相。唯一重要的意見是客戶的意見。意識到這一點後，我進入了百萬美元周末驗證模式。

我施展「開口要求」肌肉，向Imgur創建者艾倫．沙夫（Alan Schaaf）（原是一名大學生）傳送了一封陌生電子郵件，詢問他是否允許我以折扣價推銷專業訂閱，並支付佣金給我。以下是我寄給他的內容：

主題：在Reddit上推廣 Imgur

嘿，艾倫

我是Imgur的超級粉絲，一直很喜歡使用你的產品。我們正在推出一個優惠網站，希望能推廣你的Imgur專業級訂閱方案。

我想我們可以為你銷售200件以上，你不必投入成本或付出。

周五下午五點（太平洋時間）有空在AIM5 聊一下嗎？

諾亞．凱根

他對這個想法很感興趣，因為…我答應免費讓他賺錢。（摘自《一個周末打造千萬事業》， 高寶出版）