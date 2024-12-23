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點子農場／在第三故鄉 實現地方創生

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

最近，三意學校邀請了一群地方創生的意見領袖朋友，以「第三故鄉」為主題來對話。我們討論並試圖回答一個問題：如何透過「第三故鄉」的思維來突破當前地方創生的困局？

大家從台灣與日本地方創生的經驗談起，逐步探索將創意、公益與生意結合，實現地方復興的新思路。並以北台灣的水金九（水湳洞、金瓜石、九份）為案例，描繪出融合自然、人文與未來的藍圖。

「第三故鄉」的靈感來自於美國社會學家Ray Oldenburg提出的「第三場所（Third Place） 」概念。他所描述的第三場所，是人們在家與工作場所之外，尋找自我歸屬和與人交流的公共空間，如咖啡館、酒吧或書店。這些地方不僅滿足人們的社交需求，更提供精神上的避風港。第三場所的思維也啟發了星巴克等全球咖啡茶飲產業的發展，創造全球性的新人文情境。

而「第三故鄉」則在第三場所的基礎上進一步延伸，成為個人與社群重新定義自我與未來的共同空間，是一個融合創意、人文和永續發展的精神家園；大部分的人都是在第一個故鄉出生成長，在第二個故鄉成家立業，而「第三故鄉」不僅是一個空間概念，更是一種理念實踐平台。透過三意（創意、公益、生意）的結合，在地方創生中實現「人與自然永續、文化與創意共生、經濟與社會共榮」的願景。

一直以來，不管在日本或是台灣，地方創生的挑戰始終在於，不僅僅讓地方成為過去的載體，更成為人們想像未來的場域。

在日本，地方創生政策已推行十年，部分成功案例令人矚目，例如將原本某些人口凋零的島嶼打造成國際藝術勝地。然而，多數地區依然面臨人口回流不足的困境。

東京的「人口黑洞效應」仍然吸納了大量年輕人，鄉村的內生動力卻未能有效被激活。

在台灣，自2019年啟動地方創生元年以來，雖然政策推動有助於提升某些地區的產業與觀光，但整體進展仍屬初期，缺乏統籌規劃與長期策略。某些項目雖能吸引遊客，卻未能真正解決地方長期就業與人口外流問題。

這些經驗都反映出，地方創生不能只靠政策和資金的灌輸，而是需要更深層的人文和社會創新，將地方從「解構的危機」轉化為「重構的契機」。

像水金九地區就擁有打造「三意第三故鄉」的好條件。以其獨特的自然與文化資源，成為地方創生的絕佳場域。不僅擁有壯麗的山海景觀和深厚的歷史文化底蘊，更展現多元文化共存的豐富樣貌，為創意實驗與地方復興提供了許多可能。

閩南、客家、原住民、新住民等不同族群的歷史與生活痕跡共同構成了豐富的地方紋理。

此外，這裡吸引了來自世界各地的旅人，也為跨文化交流與合作創造機會。

而水金九的靜謐與自然，更為創作者提供適合沉思與實驗的沃土。這裡的獨特氛圍尤其適合藝術家、設計師和創業者的長期駐留，是創意的萌芽和落地的理想環境。

放眼台灣各地，也有許多像水金九這樣的好山好水，這些地方都不僅是旅遊景點，更是可以讓人找回自我、建立歸屬感、實現創意與價值的「三意第三故鄉」。成為創意、公益與生意的共榮場域，並且不斷吸引更多人共同參與經營發展，不斷提升地方的價值。

咖啡館 日本

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