美國啟動電力廊帶計畫 台灣重電大廠華城應援：大公司訂單追加

美國啟動電力廊帶建構計劃，以華城（1519）為首的重電業者透露，近期接收到美國各大電力公司的訂單追加通知，甚至有多家提出簽訂「利基型長約」的夥伴同盟請求，以因應未來四到五年內美國建構超級電網的大計畫。

全球大國興起AI軍備競賽，爭搶AI主權，帶動各國數據中心崛起，也讓各國未來供電出現危機，以美國為首的大國重新盤點國內的電力韌性，促使電網商機爆發，川普先前指出，上任後將宣布「國家能源緊急狀態」，加速解決電網瓶頸問題。

近日，美國能源部（DOE）宣布，指定三個區域為「全國強韌電力傳輸走廊（National Interest Electric Transmission Corridors）」，目的是加速解決全國長期存在的電網瓶頸，提升供電穩定性，並支援日益增長的能源需求。

業內指出，國內重電大廠中，以華城外銷比重將近五成為最高，另外，包括士電（1503）、亞力（1514）、大同（2371）等也都有外銷業務，在美國強韌電網的計畫下，都將共同受惠。

全球淨零碳排趨勢，加上AI科技如火如荼發展，重電產業再掀商機，重電業者就指出，近來市場認為綠能轉弱、川普即將上任都可能衝擊到供應鏈，但事實上是過分擔心，這樣的產業榮景，目前都還在初期的階段。

華城認為，早在「川普1.0」時期的相關政策，就已經推動華城的變壓器從國大陸銷往美國，後續拜登政府只是沿用，事實上，不論任何總統上任，電力公司還是包含了美國的強韌計畫、AI資料中心建置推升重電設備，換言之，各國都還是有其對電力的需求，所以這個產業還在「魚頭」而已，對川普上任的完全是多慮，不僅訂單沒有影響，近期客戶反而決策速度加快，訂單不減反增。

華城進一步指出，公司在美國市場經營30年以上，現在的市場動能不僅於國內，是全球包括歐美日都在進行電網強韌計畫，目前有超過17家電力公司是其核心供應商，一般電力公司會有5-8家的供應商，但80%的定單會給核心供應商，而公司已經打入核心供應鏈，甚至也有與3至5家客戶簽訂長約，雙方彼此可有保障，產品價格則會隨市場行情調整。

外資也認為，川普勝選後，反而華城的訂單更加堅定，更重要的是，簽訂長約也可能漲價，變壓器的嚴重短缺，還是推動了漲價潛力，尤其太陽能的需求在未來還是會持續成長，過去長約最不確定的是價格調漲問題，但看好華城可以轉嫁材料價格飆升帶來的成本壓力，也表示對利潤的負面影響有限，重電產業未來仍可值得期待。