三大面向「消息面、營運面、基本面」 海運市場出現想像空間

從貨櫃輪三大面向「消息面」、「營運面」及「基本面」海運市場2025年出現想像空間。野村投信認為，美國總統當選人川普放話，上任後將對中國、墨、加3國銷美產品增加10%至25%的關稅，全球海空運業為避開可能的額外新關稅壓力，有望出現新一波搶運大潮，

就「消息面」而言，川普2.0導致提前拉貨潮，料重演2018貿易戰航運股漲勢；而「營運面」美國東岸罷工2.0醞釀中 （明年1月15日是最後期限），若成真將重演2021缺工塞港走勢。

影響全球「運價」與「運量」的因素非常多，法人認為，所有的訊息要一起綜合考量，就「基本面」分析，2024實際獲利大幅成長、2025年股利成長可期，資金正簇擁航運股；貨櫃三雄如果明年的獲利透明度拉高，全球航運龍頭明笉股價就會變本益比偏低，未來不排除會有資金移轉效應。

航運業者分析，為了規避關稅政策，部分貨主會趕在一月初出貨到墨西哥，再進入到美國越接近1月15日美東罷工時間，貨主應會把貨逐漸移往美西，再加上農曆春節時間接近，美線貨量應該會逐週上升12月下半旬，船公司醞釀美東&美西漲價趨勢，但實際漲幅要等下周逐漸明朗。