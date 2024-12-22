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101跨年煙火主題Team Taiwan 將施放逾5分鐘慶12強奪冠
立法院財政委員會明天將邀請財政部長莊翠雲報告報告台北101營運成效及跨年晚會煙火表演規畫。財政部透露，今年煙火主題為「Team Taiwan及 Champion」，以棒球奪冠為主軸，預計施放時間約5分多鐘，慶祝中華隊在2024年世界棒球12強賽奪得冠軍。
根據財政部報告指出，台北101年營運持續受惠於入境觀光客人數成長，以及擴大年輕客群，精品珠寶銷售營收大幅成長，帶動營收、獲利穩定成長，截 至11月自結營收54.37億元，年增7.43%，預估今年度全年營收可望突破60億元，預算達成率優於預期。
商場事業部分，報告指出，因推動精品改裝、精進場域空間及提升消費體驗等經營策略，預估明年商場業績將穩定增長；觀景台部分，考量國際旅遊市場恢復正常、入境觀光客增加，預估外籍旅客購票數將持續提升；辦公大樓部分，因新簽約租戶租金提高、續約租金調漲及高空餐廳全新營運，業績將較今年增加。
另永續顧問業務成長、場域活化運用增加營收等因素，預計明年獲利可較今年成長。整體而言，明年度預算稅後淨利將較今年度預測數成長約4%。
此外，今年台北101跨年煙火主題為「Team Taiwan及 Champion」，以棒球之奪冠為主軸，預計施放時間約 5 分多鐘，每一束煙火均象徵台灣人熱血與成就，以慶祝中華隊在 2024 年世界棒球12強賽奪得冠軍，讓全世界見證台灣棒球實力。
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