中小企業ESG永續轉型最大拼圖／2021社企 梅好永續飄香

今年7月強烈颱風凱米過境，豪雨肆虐高雄桃源地區，毀壞了原民梅農柯俊衛的住家和曬梅屋。幸好，「2021」社會企業及時伸出援手，免費將公司示範曬梅屋借給他，幫助他度過難關，完成契作約一萬公斤的「梅胚」（梅乾）。

催生兩溪廊道梅產業

柯俊衛說，梅子一年收成一次，通常在清明節後，先前將採收的梅子直接賣給盤商，接著長達數月只做除草修剪等工作；他和「2021」社會企業合作多年，將採收的梅子持續鹽漬、日曬，做成梅胚銷售，至今每年約有四、五十萬元的穩定收入，比賣梅子豐厚些，不用擔心三個小孩的學費。

「2021」名稱的由來，指的不是年份，而是台20線與台21線（現為台29線）位於荖濃溪和楠梓仙溪之間的「兩溪廊道」，遠離塵囂與汙染的天然環境，盛產無毒青梅。

2009年8月莫拉克颱風侵台，造成高雄甲仙小林村滅村悲劇，也重創那瑪夏、六龜、桃源等地區，災後重建路途漫長艱辛。當時，小林村自救會暨重建發展協會會長蔡松諭是靈魂人物，他從小在小林村長大，後來到台北念書、就業，卻在一夕間失去至親，於是返鄉帶領村民推動重建工作。

打造共好老梅經濟圈

蔡松諭曾帶領村民製作酥餅、果醬、手工皂等產品，苦思如何重建在地產業的特色，無意中收到一瓶老梅釀，並找到老梅釀生產者簡添旭（後成為2021社會企業第一任董事長），才發現精釀十年的老梅釀原料，其實正是來自高雄原鄉的梅子。

2013年，數位熱心的企業家成立友聚生機實業，推出「2021」自有品牌，於2015年完成募資、轉型社會企業，協助原民梅農在地創生、改善產銷失衡損失，以及創造當地就業機會。

「2021」社會企業總經理鄧如山表示，「在永續、共好的經營理念之下，我們從上游的梅農契作與梅胚製作輔導、中游透過日本和歌山職人工法研發各式梅子產品，到下游經由不同通路行銷推廣系列商品，創造出梅子產業一條龍的老梅經濟圈」。

鄧如山指出，「2021」社會企業透過保價契作、無息貸款、醃漬技術輔導等方式，協助原民梅農開創不一樣的梅子產業。

梅子採收期短，約二至三周，一旦果實落地，很快就會腐壞；因此，收成時要抓緊時間，通常用「竿打梅」取代手工採梅，先在梅樹下鋪好網子，再用竹竿敲打樹枝，梅子就會嘩啦啦地落到網裡，接著再裝進布袋裡。

「不過，要做成梅胚的梅子須經過嚴格篩選，約為5到10元硬幣大小，而且要通過無毒檢驗。」鄧如山提到，將合格的梅子用天然海鹽醃漬，經過數個月時間，才能將完成的鹽漬梅送往曬梅屋（或稱為日光梅胚屋），每天還要注意適時幫梅子翻身，讓整顆梅子都能得到最均勻的天然日照。

與梅農簽訂保價契作

鄧如山說，「2021」社會企業與梅農簽訂保價契作合約，依約定數量收購梅胚，每公斤價格50元，梅農就不用擔心產銷失衡的損失。

梅農聘請打梅工的工資、醃漬用的進口海鹽、曬梅盤、曬梅屋等費用，也可以透過無息貸款方式，由「2021」社會企業先行代墊，再從應付梅胚貨款中分批扣除，同時也提供梅農有關海鹽醃漬與製作梅胚的技術輔導。

日照完成的梅胚才能被運送到山下的釀梅廠，經由日本和歌山職人釀梅工法與耗時一段時間的糖漬歷程之後，十年老梅原料「糖漬梅」才算真正大功告成。釀梅廠曾提供當地原民婦女與原民青年就業機會，增加家計收入、提升自我價值；但因是蓋在農地的初級加工廠，今年已被迫關閉，製作好的梅胚改送南投的食品加工廠，再開發為各種梅釀產品。

2021社會企業ESG心法 圖／經濟日報提供

迪化街設點推廣產品

走進大稻埕的歷史街區，「老梅的家」位於迪化街百年建築「十連棟」當中，是體驗老梅好滋味的據點。

鄧如山指出，「2021」的黃梅釀、老梅醬，獲選為今年總統就職國宴菜單「春梅排骨」的指定原料，老梅肉也榮獲2024臺灣OTOP產品設計獎，「我們努力開發各式梅子產品，做到極緻化」。

「2021」社會企業和春一枝共同推出青梅、黃梅冰棒，和微電能源攜手推出台灣第一款黃梅啤酒，以及與禾乃川聯名開發台灣第一款黃梅豆腐乳，又如統一超商以黃梅果釀作為和風醬原料，永豐餘生技也與全家聯名，採用青梅釀、黃梅釀及有機洛神研製健康飲品—洛神酸梅湯等，跨界合作展現「梅」好味道。

「2021」發揮社會影響力，自2014年起與梅農契作梅胚，並於2015年在高雄杉林區建置釀梅廠，遵循日本和歌山職人工法進行糖漬梅製作，至2023年已累計99人次契作梅農，梅胚收購量383噸、糖漬梅產量344噸、建造梅胚屋140坪，累計總產值5,234萬元，帶動在地產業發展。（系列完）

中小企業ESG專欄感謝大家的支持，永續轉型不停歇，明年度還將有更加精采的報導，2025年見。