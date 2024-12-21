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點亮台中的聖誕夜 「聯聚中雍」以音樂與公益回饋社區

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
聯聚文教基金會準備了超過400件羽絨背心，捐贈給惠明盲校的孩子們。記者宋健生/攝影
聯聚文教基金會準備了超過400件羽絨背心，捐贈給惠明盲校的孩子們。記者宋健生/攝影

隨著聖誕燈光亮起，溫暖的佳節氣氛籠罩大台中。「聯聚中雍聖誕音樂會」今(21)日晚間在台中最高地標建築「聯聚中雍大廈」一樓廣場盛大舉行，吸引眾多民眾共襄盛舉。在這場音樂與公益的盛宴中，不僅帶來令人難忘的節日氛圍，也讓人感受聯聚建設對於友善鄰里、生活美學的關注與投入。

「聯聚中雍大廈」位於台中七期新市政中心，新光三越與大遠百之間，作為台中市最高建築物，每年跨年、節慶的燈光特別吸睛，而今年「聯聚中雍聖誕音樂會」的現場，特別在廣場上規劃溫馨的聖誕燈飾和市集，傳遞歡樂佳節氣氛。

現場不只有合唱團帶來音樂表演，「聯聚中雍大廈」廣場上，還準備了聖誕傳統熱紅酒，選用香料與果乾慢火熬煮，散發濃郁香氣，以及溫暖人心的熱可可與小點心，贈送給參與活動的大小朋友們，讓民眾在欣賞音樂的同時，也品嚐到佳節特有的甜美滋味。

此外，「聯聚中雍」廣場上的警勤團隊，也驚喜地化身成為聖誕老公公，為民眾發送充滿聖誕氛圍的紅綠色氣球，更準備了上萬支應景的拐杖糖，和所有市民分享，讓「聯聚中雍」廣場成為親子同樂的最佳聚會場地。

今晚，合唱團以悠揚的歌聲，演繹多首經典聖誕歌曲，音樂在聖誕燈飾的映襯下更顯溫馨動人，現場吸引許多民眾參與，共同享受這份屬於冬日的音樂饗宴。而合唱團的演出不僅讓節日氛圍更加濃厚，也透過音樂拉近了鄰里間的距離，為繁忙的都市生活注入一股暖流。

聯聚建設總經理王于娟說，「聯聚中雍大廈」為頂級商辦，入駐許多台灣隱形冠軍企業，因理念相近而匯聚於這棟地標建築內，對於社會公益活動也大力支持，提供聯聚中雍廣場作為這次活動的場地。

除了音樂與聖誕市集傳遞溫暖的節慶氣氛，公益行動也是此次聖誕音樂會的重要亮點之一。聯聚文教基金會特別準備了超過400件羽絨背心，捐贈給惠明盲校的孩子們，為視障學童在寒冬中送上一份實質的溫暖與關懷。

聯聚文教基金會由聯聚建設創辦，關注台中的永續發展，重視企業社會責任，長期投入生活美學、文化教育、社會福利議題，12月才捐贈120萬元課輔基金給偏鄉合唱團，鼓勵孩子們勇敢追夢，公益腳步不停歇。

過去也曾舉辦「聯聚城市稻田」、「理仁美感市集」等活動，為台中創造美好的城市生活，旗下地標建築「聯聚中雍」、「聯聚瑞和」，曾於疫情期間打上「台中加油」的打氣燈光，為許多台中市民帶來溫暖力量，也提升了城市居民的歸屬感。

聯聚建設今年邁入30週年，12月8日於台中國家歌劇院舉辦以「Sculpting the City美學造市」為主題的與談會，邀請來自義大利米蘭的ACPV ARCHITECTS主席Antonio Citterio、執行長Patricia Viel，與聯聚建設創辦人江韋侖，共同探討建築設計如何影響城市美學。

在這場聚焦東西方文化交流的盛會中，聯聚建設與ACPV ARCHITECTS分享雙方合作的三件建築新作，為台中城市景觀注入全新視角。

隔天，又與隈研吾深入實務討論地標之作「聯聚中維」的設計規劃，體現與國際大師們共同推動城市進步的用心，展現聯聚建設對城市美學的深刻關注，以實際行動落實社會企業責任的承諾。展望未來，江韋侖說，聯聚將以更多具意義的活動，為台中書寫美好的城市篇章。

「聯聚中雍聖誕音樂會」在聯聚中雍大廈廣場舉行，吸引眾多民眾共襄盛舉。記者宋健生/攝影
「聯聚中雍聖誕音樂會」在聯聚中雍大廈廣場舉行，吸引眾多民眾共襄盛舉。記者宋健生/攝影
聖誕老公公為民眾發送充滿聖誕氛圍的紅綠色氣球，傳遞歡樂的佳節氣氛。記者宋健生/攝影
聖誕老公公為民眾發送充滿聖誕氛圍的紅綠色氣球，傳遞歡樂的佳節氣氛。記者宋健生/攝影
廣場上規劃溫馨的聖誕燈飾和市集，合唱團則為繁忙的都市生活注入一股暖流。記者宋健生/攝影
廣場上規劃溫馨的聖誕燈飾和市集，合唱團則為繁忙的都市生活注入一股暖流。記者宋健生/攝影

國家歌劇院 音樂會

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