產業追蹤／四路並進 工具機業升級

我國是全球工具機製造重鎮，產業聚落完整，近幾年因應全球智慧製造趨勢，人工智慧（AI）開始廣泛運用在工具機產業上，成為產業轉型利器。目前業者自主導入AI應用外，政府也投入資源協助工具機產業，像是經濟部產業技術司結合法人研發實力，在工具機領域以AI智慧製造、數位轉型、綠色節能、高效複合等四大核心主軸發展，提供工具機廠商強化高階製造實力。

工研院產科國際所分析，AI運用在工具機產業具有不少優勢：一、可透過數據分析提升生產效率與精度，像是透過感測器和邊緣運算即時監控機台運作，並主動預測故障，減少停機時間和維修成本；二、可優化製造流程，根據過往數據自動調整參數，實現更高效的生產；三、驅動自動化技術，如機器學習和電腦視覺，能提升工具機操作的智慧化程度，減少對人力依賴，並提升操作安全性與穩定性；四、也能運用在能源管理上，藉由優化機器運行方式，降低能耗，促進綠色製造。

面對AI浪潮，工研院從建置訓練模型、提供數據分析資料或提升產品檢測質量等方面著手，提供相關的協助，幫助工具機產業智慧轉型。例如已與其他研發型法人投入「智慧機械雲」的雲端技術平台開發，可協助產業轉型升級，現已建立相關金屬切削設備、電子設備、金屬成型設備、塑橡膠設備、紡織設備等雲端智慧模組，透過研發技術導入應用，協助業者加速智慧轉型。

其中在平台內，工研院的「產業通用AI工具箱」提供多種共通性工具，支援數據分析、製程應用和預兆診斷，可降低業者使用AI的流程與門檻，減少技術操作障礙與高額成本，提高產品的附加價值，已成功協助汽車逆變器散熱模組大廠建立模具壽命診斷系統，解決過去藉由經驗法則傳承及加工精度等問題。

今年台灣國際工具機展上，工研院展出國內首創「AI高精度五軸工具機」，利用AI技術改善精度，將出機前的調機時間從過去兩周縮短至六小時內，讓國內工具機精度倍增達到與外商的工具機相同水準。全國產的空間精度量測補償工具，取代傳統量規及雷射干涉儀的複雜操作，透過創新的模組，快速完成五軸機之體積空間精度誤差量測與補償，使台灣從三軸工具機生產大國質變為五軸工具機方案提供者，預計可推動達80億元高階工具機產值。工研院已為十家國內五軸工具機業者進行精度深度分析與策略合作。

AI也可運用在產品檢測上，工研院研發「AI音頻非破壞檢測技術」使用AI演算法，能有效辨識金屬製品內部裂縫的存在，改善檢測準確率，透過對金屬製品的敲擊及收音，結合AI與機器學習技術，將聲音訊號特徵轉化為自動辨識系統，進行良品與不良品之分類，打造出數位化、自動化、作業標準化的金屬製品內部缺陷非破壞檢測技術，檢測準確率較人工辨識提高約13%，節省時間和人力成本50%。

展望2025年國內工具機產業發展，工研院產科所研究指出，國內工具機業者提升競爭力有以下方法：首先，國際趨勢多變，可先分析脈絡並進行預測；其次，除導入AI外，技術更新、銷售及服務到位皆為工具機市場核心競爭力。再者，AI發展可為工具機帶來巨幅加值，未來AI應用相信會愈來愈多。最後，工具機應用產業需落地且落實，從過去「智慧機械」的發展基礎上，結合AI及其他新興技術，進階到「智慧機械+」世代，開創新藍海市場。